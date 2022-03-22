شكرا لقرائتكم خبر عن هيثم شعبان يجتمع بلاعبى سيراميكا ويشرح خطة الفريق المقبلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص هيثم شعبان، المدير الفني لفريق سيراميكا، ومعتز البطاوي المدير الرياضي، على عقد اجتماع مع اللاعبين قبل انطلاق مران اليوم بأحد الملاعب الفرعية لاستاد الدفاع الجوي في التجمع الخامس.

وتحدث هيثم شعبان مع اللاعبين حول بعض الأمور الفنية الخاصة بالاستعداد والتحضير للمرحلة المقبلة لفريق سيراميكا، بينما تحدث معتز البطاوي مع اللاعبين عن المباريات المقبلة وضرورة بذل أقصى جهد لديهم لتحقيق نتائج جيدة، وتحسين ترتيب الفريق في جدول الدوري الممتاز مؤكداً لهم أن الفرصة قائمة لاحتلال مركز جيد في الموسم الحالي للبطولة.

ويستعد سيراميكا لمواجهة فيوتشر يوم 15 أبريل المقبل على ملعب المقاولون العرب في التاسعة النصف مساء ضمن الجولة الرابعة عشر من بطولة الدوري الممتاز.

ويحتل سيراميكا المركز العاشر في جدول الدوري برصيد 14 نقطة.