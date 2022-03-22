شكرا لقرائتكم خبر عن أون تايم سبورت تذيع مباراتى مصر والسنغال المؤهلة لكأس العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستضيف المنتخب الوطنى بقيادة البرتغالى كارلوس كيروش، نظيره منتخب السنغال، فى اللقاء الذى يجمع المنتخبين بمنافسات الدور الفاصل والمؤهل لكأس العالم 2022، وتعد المباراة بمثابة قمة كروية أفريقية، خاصة أن المنتخبين تواجها فى فبراير الماضى بنهائى أمم أفريقيا التى أقيمت بالكاميرون وتوج بها منتخب السنغال.

القناة الناقلة لمباراة مصر والسنغال

تنقل قناة أون تايم سبورتس مباراتى مصر والسنغال فى تصفيات كأس العالم عبر شاشتها .

القناة الناقلة لمباراة مصر والسنغال .. موعد المباراة

تقام مباراة مصر والسنغال فى تمام التاسعة مساء الجمعة المقبل على استاد القاهرة الدولى، بينما تحدد موعد مباراة الإياب يوم الثلاثاء 29 مارس فى السابعة مساءً بتوقيت القاهرة على استاد ديامنياديو الأوليمبي.

مباراة مصر والسنغال .. قائمة الفراعنة

كشف كيروش عن قائمة منتخب مصر التي تستعد لمواجهة السنغال، حيث ضمت 23 لاعبا، من بينهم 3 حراس مرمى، بالإضافة إلى 8 لاعبين فى خط الدفاع، و6 في خط الوسط، ومثلهم فى خط الهجوم.

وجاءت القائمة على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي - محمد أبوجبل - محمد صبحي.

خط الدفاع: عمر جابر - عمر كمال - محمود حمدي "الونش" - ياسر إبراهيم - محمد عبدالمنعم - محمود علاء - أيمن أشرف - أحمد فتوح.

خط الوسط: حمدي فتحي - نبيل عماد دونجا - عمرو السولية - إمام عاشور - محمد النني - محمد مجدي "أفشة".

خط الهجوم: محمد صلاح - محمود حسن "تريزيجيه" - عمر مرموش - أحمد سيد "زيزو" - مصطفى محمد - مروان حمدي.

مباراة مصر والسنغال .. التشكيل المتوقع

يبدو التشكيل المتوقع للفراعنة أمام السنغال مكون من :

حراسة المرمى:محمد الشناوي.

خط الدفاع: أحمد فتوح – محمود حمدي "الونش" – محمد عبدالمنعم – عمر كمال.

خط الوسط: محمد النني – حمدي فتحي - عمرو السولية.

خط الهجوم: عمر مرموش – مصطفى محمد – محمد صلاح.

مباراة مصر والسنغال .. الحضور الجماهيري وأسعار التذاكر

تشهد المباراة حضور 60 ألف مشجع لمؤازرة المنتخب الوطني، وتحددت أسعار تذاكر مباراة منتخب مصر والسنغال على النحو التالي: سعر تذكرة المقصورة بـ 2000 جنيه، الدرجة الأولى 600 جنيه، الدرجة الأولى العلوي 400 جنيه، الدرجة الثانية 250 جنيهاً، الدرجة الثالثة 100 جنيه.