شكرا لقرائتكم خبر عن صور .. غزل المحلة يواصل التدريبات استعدادًا لمواجهة بيراميدز والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - واصل لاعبى فريق غزل المحلة التدريبات الجماعية اليوم تحت قيادة عبد الحميد بسيونى المدير الفني للفريق، على فترتين، ضمن الاستعدادات لاستئناف مباريات بطولة الدورى المصرى الممتاز.
ويسعى عبد الحميد بسيوني المدير الفني للفريق لتصحيح الأخطاء التي ظهرت خلال المباريات الأخيرة في الدوري، ومباراة الكأس، وتصحيح تلك الأخطاء بعمل بعض الجمل التكتيكية والتقسيمات خلال مران الفريق، بخللف العمل على رفع معدلات اللياقة البدنية لدى اللاعبين بجلسات الجيمنازيوم اليومية، وسيعود الفريق مجددا للتدريب فترة واحدة يوميا بدءا من الغد.
وقرر الجهاز الفني بقيادة عبد الحميد بسيونى إلغاء معسكر الفريق الذي كان مقررا إقامته في القاهرة لمدة 3 أيام لتجنب إرهاق اللاعبين، خاصة وأنهم لم يحصلوا على راحة منذ فترة، عقب ضغط المباريات الماضية، وكذلك لتجنب تعرض اللاعبين للإصابات.
كان الفريق قد تعرض لبعض الإصابات ببن صفوفه في الفترة الأخيرة، حيث أصيب كل من خالد الإخميمي وعبده يحيى إصابات عضلية، كما تعرض هشام عادل أشرف سيد للإجهاد؛ مما استدعى إراحتهم من تمرين اليوم.
ويحتل فريق غزل المحلة المركز الرابع عشر بجدول ترتيب بطولة الدوري المصري الممتاز برصيد 13 نقطة، حيث تمكن من الفوز في مباراتين وتعادل في 7 مباريات وخسر في ثلاث مباريات.