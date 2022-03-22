شكرا لقرائتكم خبر عن صور .. غزل المحلة يواصل التدريبات استعدادًا لمواجهة بيراميدز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصل لاعبى فريق غزل المحلة التدريبات الجماعية اليوم تحت قيادة عبد الحميد بسيونى المدير الفني للفريق، على فترتين، ضمن الاستعدادات لاستئناف مباريات بطولة الدورى المصرى الممتاز.

ويسعى عبد الحميد بسيوني المدير الفني للفريق لتصحيح الأخطاء التي ظهرت خلال المباريات الأخيرة في الدوري، ومباراة الكأس، وتصحيح تلك الأخطاء بعمل بعض الجمل التكتيكية والتقسيمات خلال مران الفريق، بخللف العمل على رفع معدلات اللياقة البدنية لدى اللاعبين بجلسات الجيمنازيوم اليومية، وسيعود الفريق مجددا للتدريب فترة واحدة يوميا بدءا من الغد.

و يلتقي فريق غزل المحلة بقيادة عبد الحميد بسيوني مع نظيره المقاولون العرب الخميس المقبل وديا على ستاد الجبل الأخضر في تمام الساعة الثالثة والنصف عصرا ضمن استعدادات الفريق لاستئناف مباريات بطولة الدوري المصرى الممتاز، ومنح الجهاز الفني الفرصة لبعض اللاعبين للوقوف على مستواهم ورفع الكفاءة البدنية والفنية خلال المرحلة المقبلة.

وقرر الجهاز الفني بقيادة عبد الحميد بسيونى إلغاء معسكر الفريق الذي كان مقررا إقامته في القاهرة لمدة 3 أيام لتجنب إرهاق اللاعبين، خاصة وأنهم لم يحصلوا على راحة منذ فترة، عقب ضغط المباريات الماضية، وكذلك لتجنب تعرض اللاعبين للإصابات.

كان الفريق قد تعرض لبعض الإصابات ببن صفوفه في الفترة الأخيرة، حيث أصيب كل من خالد الإخميمي وعبده يحيى إصابات عضلية، كما تعرض هشام عادل أشرف سيد للإجهاد؛ مما استدعى إراحتهم من تمرين اليوم.