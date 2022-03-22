شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد السكندري يمنع الجماهير من حضور التدريب الأول للنحاس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

أصدر مجلس إدارة نادى الاتحاد السكندري قرارا بمنع حضور الجماهير للتدريب الأول لزعيم الثغر مع عماد النحاس المدير الفني الذي تولى المسئولية خلفا للعميد حسام حسن.

وقال النادي السكندرى في بيانه ان هذا القرار جاء في اطار حرص الإدارة على توفير مناخ هاديء للجهاز الفني وأجواء مثالية من النواحي الفنية، وهو ما يصب في صالح الفريق.

من ناحيته كشف عماد النحاس المدير الفني الجديد لنادي الاتحاد السكندري أن مهمته مع زعيم الثغر متوسطة الصعوبة موضحا أن الدورى زاد قوة واثارة في أخر موسمين، قائلا: "جدول مبارياتنا صعب للغاية لأن مهمتى تبدأ بمواجهة الأهلي وهو حظ سىء لكن قدرنا أن نعمل بكل جهد".

وواصل المدير الفني لنادي الاتحاد السكندري : "كل شىء سيأتي نتاج الجهد، وجماهير الاتحاد داعمة للفريق، وأتمنى مساندة الإعلام لنا في الفترة المقبلة".

وأتم النحاس تصريحاته: "مفاوضاتي مع الاتحاد لم تستغرق وقت، وأشكر مجلس الإدارة على الثقة الكبيرة في قدراتي، وبدأنا العمل من أول لحظة للتحضير للفترة المقبلة، وأشكر أيضا الجهاز الفني السابق بقيادة التوأم".