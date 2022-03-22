موعد مباراة مصر والسنغال في تصفيات كأس العالم.. والقناة الناقلة المجانية.. والتشكيل

الشارقة - اميمة ياسر - كتب: ضياء السقا

يستضيف المنتخب الوطني، نظيره السنغالي، في تمام التاسعة والنصف مساء الجمعة المقبل، على استاد القاهرة الدولي، في ذهاب منافسات الدور الفاصل والمؤهل لكأس العالم 2022.

وتقام مباراة الإياب يوم الثلاثاء 29 مارس فى السابعة مساءً بتوقيت القاهرة على استاد ديامنياديو الأوليمبي بالسنغال.

ويسعى الفراعنة إلى تعويض فقدانهم لقب كأس أمم أفريقيا بركلات الترجيح أمام المنتخب السنغالي، وتحقيق الفوز في مجموع المباراتين والتأهل إلى المونديال.

في المقابل، يرغب آليو سيسيه في الحفاظ على إنجازه القاري بخطوة جديدة ضمن له البقاء على مقعد المدير الفني والتواجد في شتاء قطر المنتظر.

قائمة الفراعنة

وكشف كيروش عن قائمة منتخب مصر التى تستعد لمواجهة السنغال، حيث ضمت 23 لاعبا.

وجاءت القائمة على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوى - محمد أبوجبل - محمد صبحى.

خط الدفاع: عمر جابر - عمر كمال - محمود حمدى "الونش" - ياسر إبراهيم - محمد عبد المنعم - محمود علاء - أيمن أشرف - أحمد فتوح.

خط الوسط: حمدى فتحى - نبيل عماد دونجا - عمرو السولية - إمام عاشور - محمد الننى - محمد مجدى "قفشة".

خط الهجوم: محمد صلاح - محمود حسن "تريزيجيه" - عمر مرموش - أحمد سيد "زيزو" - مصطفى محمد - مروان حمدى.

التشكيل المتوقع للفراعنة:

يبدو التشكيل المتوقع للفراعنة أمام السنغال مكون من :

حراسة المرمى:محمد الشناوي.

خط الدفاع: أحمد فتوح – محمود حمدي "الونش" – محمد عبدالمنعم – عمر كمال.

خط الوسط: محمد النني – حمدي فتحي - عمرو السولية.

خط الهجوم: عمر مرموش – مصطفى محمد – محمد صلاح.

القناة الناقلة

تنقل قناة أون تايم سبورتس على النايل سات مباراتي مصر والسنغال فى تصفيات كأس العالم عبر شاشتها مجانا.