الامارات | نادال يغيب 6 أسابيع بعد إصابته بكسر في أحد ضلوعه

شكرا لقرائتكم خبر عن نادال يغيب 6 أسابيع بعد إصابته بكسر في أحد ضلوعه والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال فريق رافائيل نادال اليوم الثلاثاء إن لاعب التنس الإسباني أصيب بكسر إجهادي في أحد ضلوعه وسيغيب لفترة تصل إلى ستة أسابيع.

واشتكى نادال، الحاصل على 21 لقبا في البطولات الأربع الكبرى، من آلام في الصدر خلال مشواره نحو نهائي بطولة إنديان ويلز في كاليفورنيا على مدار الأسبوع الماضي.

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