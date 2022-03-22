استاد القاهرة يُعلن مواعيد فتح وإغلاق البوابات أمام الجماهير في مباراة مصر والسنغال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

أكد اللواء على درويش، المدير التنفيذي لهيئة استاد القاهرة، أن الاستاد جاهز لاستضافة مواجهة منتخب مصر أمام نظيره السنغالي.

ويستضيف المنتخب المصري نظيره السنغالي، مساء الجمعة المقبل الموافق 25 مارس، في مباراة الذهاب للدور الحاسم من التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022.

وقال المدير التنفيذي لهيئة استاد القاهرة، في تصريحاته لبرنامج "في الملعب وانت سايق"على إذاعة ميجا اف ام: "استاد القاهرة جاهز بالكامل سواء أرضية ملعب أو مداخل الاستاد وتم "طلاء" الاستاد بالكامل والمقصورة والبوبات".

وأوضح، أنه سيتم فتح بوابات الاستاد أمام الجماهير من الساعة الـ2 ظهرا أو الـ 3 عصرًا على أقصي تقدير، مشددًا على أن البوابات سيتم اغلاقها أمام المشجعين في تمام الساعة 7 مساءً.

وأشار إلى أن المرافق العامة داخل استاد القاهرة جاهزة ووسائل الترفيه متواجدة في الاستاد للمشجعين.

وانتقل للحديث عن جاهزية أرضية الملعب لاحتضان اللقاء، مشيرًا إلى أن الاهتمام بأرضية الملعب ليس من اليوم لكن يتم الاهتمام بالارضية كل يوم.

وتابع: "نحن في حالة تأهب قصوى وسيكون ستاد العرب في أفضل صورة ويليق بمباراة المنتخب والسنغال".

وأتم تصريحاته: "هناك تواصل تام مع أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة وحريص على أن المباراة تظهر بمنظر يليق بأسم مصر".