خاص.. 200 ألف جنيه حد أقصى.. الأهلي يصرف مكافأة مونديال الأندية مطلع أبريل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رمضان حسن:

كشف مصدر داخل الأهلي أن الإدارة المالية بالنادي انتهت من إعداد كشف المكافآت الخاصة بلاعبي الفريق والجهاز الفني بقيادة بيتسو موسيماني عن مونديال الأندية، تمهيدا لصرفها في الأسبوع الأول من شهر أبريل المقبل.

وكان النادي الأهلي قد تلقي مبلغ 2.5 مليون دولار من الاتحاد الدولي لكرة القدم قيمة مشاركة الفريق في مونديال الأندية الأخير الذي أقيم بالإمارات.

وأوضح المصدر في تصريحات لمصراوي، أن الإدارة المالية قامت بتحديد النسب الخاصة بمشاركة كل لاعب في المباريات، وسيتم صرفها وفقا لهذا المعيار على أن يحصل كل لاعب شارك في جميع مباريات البطولة على مبلغ 200 ألف جنيه.

ولفت المصدر إلى أن الجهاز الفني بقيادة بيتسو موسيماني سيحصل على راتب شهر كامل ونفس الحال للجهازين الإداري والطبي.

وحقق النادي الأهلي الميدالية البرونزية في مونديال الأندية الذي أقيم في الإمارات فبراير الماضي.