صحف السنغال: أسبوع حاسم لأسود التيرانجا.. والوصول إلى القاهرة الخميس لمواجهة مصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

يستعد المنتخب الوطني لمواجهتي حاسمتين أمام نظيره السنغالي، في إطار الدور الحاسم لتصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2022 بقطر.

ويستضيف منتخب مصر نظيره السنغالي يوم الجمعة المقبل 25 مارس، في مواجهة الذهاب، قبل أن يحل ضيفا في داكار بمواجهة الإياب يوم الثلاثاء الموافق 29 من نفس الشهر.

وسلطت الصحف السنغالية الضوء على مواجهة منتخب بلادها أمام المنتخب المصري، في الدور الحاسم من التصفيات المؤهلة لكأس العالم.

وذكرت صحيفة " wiw sport" ، أن منتخب السنغال أمامه اسبوع حاسم، تفصل أسود التيرانجا الفائزين بلقب أمم أفريقيا الأخيرة عن ظهورهم الأول بعد التتويج باللقب.

وأشارت إلى أن المنتخب السنغال توج بطلاً لأفريقيا للمرة الأولى في تاريخه على حساب الفراعنة.

وأوضحت الصحيفة، أن أليو سيسيه المدير الفني لمنتخب السنغال فضل ضم غالبية المجموعة التي توجت بطلاً لأفريقيا تقريبًا، وإقامة معسكر في المغرب استعدادًا لهذا اللقاء المهم للغاية.

وأكدت أن المنتخب المصري سيكون متعطش للثأر من خسارته في نهائي أمم أفريقيا أمام السنغال، وعلى الجانب الأخر سيسعى ماني وزملائه في منتخب السنغال لتحقيق نتيجة إيجابية في القاهرة، قبل مباراة الإياب المقررة الثلاثاء المقبل ، على ملعب عبد الله واد.

وفي سياق متصل تحدثت صحيفة "Lequotidien"، أن منتخب السنغال سيجرى 4 تدريبات في المغرب قبل التوجه إلى مصر صباح الخميس المقبل.

وأشارت إلى أن المنتخب السنغالي المتوج بلقب أمم أفريقيا سيتجه إلى مصر لمواجهة محمد صلاح نجم ليفربول ورفاقه.