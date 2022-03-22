الامارات | منتخب الإمارات الأولمبي يواجه الصين في افتتاح البطولة الدولية بدبي

شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب الإمارات الأولمبي يواجه الصين في افتتاح البطولة الدولية بدبي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يقص منتخب الإمارات الأولمبي، شريط المشاركة في البطولة الدولية الودية، للمنتخبات تحت 23 عاماً، التي يُنظمها اتحاد الكرة، بالتعاون مع شركة IAST SPORTS، للفترة من 23 إلى 29 مارس الحالي، بمشاركة 10 منتخبات، بمواجهة نظيره منتخب الصين في الثامنة من مساء غدٍ الأربعاء، على ستاد مكتوم بن راشد آل مكتوم، بنادي شباب الأهلي.

وجرى ظهر اليوم عقد الاجتماع الفني للبطولة، بحضور راشد عامر مدير إدارة المنتخبات والشؤون الفنية، بجانب إيمار رسلان ممثل شركة IAST SPORTS المنظمة للبطولة، حيث رحب عامر بالمنتخبات المشاركة في البطولة في بلدهم الثاني، متمنياً التوفيق للمشاركين.

واستعرض الاجتماع الجوانب الإدارية والتنظيمية الفنية للبطولة، التي ستقام على ثلاثة ملاعب في دبي، هي: ستاد مكتوم بن راشد، ملعب شباب الأهلي بالعوير، وملعب ذا سيفنز، ومن المنتظر بث مباريات البطولة على القنوات الرياضية المحلية؛ أبوظبي الرياضية، دبي الرياضية، والشارقة الرياضية.

وتشهد انطلاقة البطولة الودية الدولية للمنتخبات الأولمبية تحت 23 عاماً، 5 مباريات في يومها الأول، تجمع إلى جانب مباراة «الأبيض الأولمبي» ومنتخب الصين، تايلاند وقطر في الرابعة عصراً على ستاد مكتوم بن راشد آل مكتوم، ويلتقي في التوقيت ذاته اليابان ومنتخب كرواتيا «للشباب» على ملعب العوير، ويلتقي في المباراة الثانية في الملعب ذاته فيتنام والعراق في الثامنة مساء، فيما يواجه منتخب السعودية نظيره منتخب أوزبكستان في الخامسة مساء على ستاد ذا سيفنز.

وتتوصل منافسات البطولة الودية الدولية بإقامة الجولة الثانية السبت المقبل، والتي تشهد مباريات الامارات وأوزبكستان، الصين وتايلاند، قطر واليابان، كرواتيا وفيتنام، والعراق والسعودية، على أن يسدل الستار على البطولة بإقامة الجولة الثالثة والأخيرة «الدور النهائي» في 29 مارس.

وتضم قائمة المنتخبات التي ستخوض «دولية دبي الودية»، 9 منتخبات تتأهب لخوض نهائيات كأس آسيا تحت 23 وتشمل الإمارات، السعودية، قطر، العراق، اليابان، الصين، أوزبكستان، فيتنام، تايلاند، إلى جانب كرواتيا المنتخب الأوروبي الوحيد من بين المشاركين.

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