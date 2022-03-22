شكرا لقرائتكم خبر عن السماح للإعلاميين بحضور 15 دقيقة فى مران منتخب مصر اليوم والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد -
قرر كارلوس كيروش المدير الفني للمنتخب الوطني، السماح للإعلاميين بحضور مران اليوم الثلاثاء ، باستاد الدفاع الجوي، لمدة 15 دقيقة حيث يبدأ المران في تمام الخامسة الا ربع مساء ، قبل مواجهة السنغال.
ويستعد منتخب مصر لمباراتي السنغال يومي 25 و 29 في المرحلة الأخيرة بالتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2022.
وكشف كيروش عن قائمة منتخب مصر التى تستعد لمواجهة السنغال، حيث ضمت 23 لاعبا، من بينهم 3 حراس مرمى، بالإضافة إلى 8 لاعبين فى خط الدفاع، و6 في خط الوسط، ومثلهم فى خط الهجوم.
وجاءت القائمة على النحو التالي:
حراسة المرمى: محمد الشناوى - محمد أبوجبل - محمد صبحى.
خط الدفاع: عمر جابر - عمر كمال - محمود حمدى "الونش" - ياسر إبراهيم - محمد عبد المنعم - محمود علاء - أيمن أشرف - أحمد فتوح.
خط الوسط: حمدى فتحى - نبيل عماد دونجا - عمرو السولية - إمام عاشور - محمد الننى - محمد مجدى "قفشة".
خط الهجوم: محمد صلاح - محمود حسن "تريزيجيه" - عمر مرموش - أحمد سيد "زيزو" - مصطفى محمد - مروان حمدى.
ويتصدر النجم المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الانجليزي قائمة أغلى 10 لاعبين في صفوف المنتخبين بقيمة تسويقية وصلت إلى 100 مليون يورو، بينما يأتى ساديو ماني نجم السنغال فى المرتبة الثانية بقيمة تصل إلى 80 مليون يورو.