شكرا لقرائتكم خبر عن السماح للإعلاميين بحضور 15 دقيقة فى مران منتخب مصر اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

قرر كارلوس كيروش المدير الفني للمنتخب الوطني، السماح للإعلاميين بحضور مران اليوم الثلاثاء ، باستاد الدفاع الجوي، لمدة 15 دقيقة حيث يبدأ المران في تمام الخامسة الا ربع مساء ، قبل مواجهة السنغال.

ويستعد منتخب مصر لمباراتي السنغال يومي 25 و 29 في المرحلة الأخيرة بالتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2022.