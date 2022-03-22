شكرا لقرائتكم خبر عن أيمن يونس: أول 30 دقيقة فى مباراة مصر والسنغال هى الأهم والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - طالب أيمن يونس نجم الزمالك السابق ، من منتخب مصر الضغط المتواصل علي لاعبي السنغال في المباراة القادمة مستغلاً سلاح الأرض والجمهور ، مؤكداً أن أول 30 دقيقة في المباراة هي أهم وقت في اللقاء وتحسم بشكل كبير من الفائز بالمباراة .
وقال أيمن يونس في تصريحات إذاعية في "أون سبورت أف ام" ، "منتخب مصر افتقد في قائمته لتواجد محمد شريف مهاجم النادي الأهلي"، وأضاف "محمد شريف يقدم أداء أكثر من رائع مع النادي الأهلي في الفترة الماضية، ونجح خلق المساحات للتحرك والانطلاق بها، وكان يجب تواجده خلال مباراة السنغال".
وتابع أيمن يونس ، "من الصعب الاعتماد على الهجمة المرتدة أمام السنغال في اللقاء الأول بالقاهرة، ولذلك علينا الضغط واستغلال عاملي الأرض والجمهور وتهديد السنغال في وسط ملعبه".
وكشف كيروش عن قائمة منتخب مصر التى تستعد لمواجهة السنغال، حيث ضمت 23 لاعبا، من بينهم 3 حراس مرمى، بالإضافة إلى 8 لاعبين فى خط الدفاع، و6 في خط الوسط، ومثلهم فى خط الهجوم.
وجاءت القائمة على النحو التالي:
حراسة المرمى: محمد الشناوى - محمد أبوجبل - محمد صبحى.
خط الدفاع: عمر جابر - عمر كمال - محمود حمدى "الونش" - ياسر إبراهيم - محمد عبد المنعم - محمود علاء - أيمن أشرف - أحمد فتوح.
خط الوسط: حمدى فتحى - نبيل عماد دونجا - عمرو السولية - إمام عاشور - محمد الننى - محمد مجدى "قفشة".
خط الهجوم: محمد صلاح - محمود حسن "تريزيجيه" - عمر مرموش - أحمد سيد "زيزو" - مصطفى محمد - مروان حمدى.
ويواجه منتخب مصر ، السنغال ذهابًا في استاد القاهرة يوم الجمعة المقبل ، فيما تقام مباراة الإياب في داكار يوم 29 من الشهر ذاته، في تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم.