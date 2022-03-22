شكرا لقرائتكم خبر عن أيمن يونس: أول 30 دقيقة فى مباراة مصر والسنغال هى الأهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طالب أيمن يونس نجم الزمالك السابق ، من منتخب مصر الضغط المتواصل علي لاعبي السنغال في المباراة القادمة مستغلاً سلاح الأرض والجمهور ، مؤكداً أن أول 30 دقيقة في المباراة هي أهم وقت في اللقاء وتحسم بشكل كبير من الفائز بالمباراة .

وقال أيمن يونس في تصريحات إذاعية في "أون سبورت أف ام" ، "منتخب مصر افتقد في قائمته لتواجد محمد شريف مهاجم النادي الأهلي"، وأضاف "محمد شريف يقدم أداء أكثر من رائع مع النادي الأهلي في الفترة الماضية، ونجح خلق المساحات للتحرك والانطلاق بها، وكان يجب تواجده خلال مباراة السنغال".

وتابع أيمن يونس ، "من الصعب الاعتماد على الهجمة المرتدة أمام السنغال في اللقاء الأول بالقاهرة، ولذلك علينا الضغط واستغلال عاملي الأرض والجمهور وتهديد السنغال في وسط ملعبه".