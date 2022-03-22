شكرا لقرائتكم خبر عن مرزوق علي يفوز بمنصب النائب الأول في انتخابات الاتحاد العربي للجودو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

فاز مرزوق محمد علي رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري للجودو، بمنصب النائب الأول لرئيس الاتحاد العربي، في الانتخابات التي أقيمت منذ قليل في الأردن.

وحصد مرزوق المنصب في ظل منافسة شرسة من المرشحين على كل المناصب، فيما فاز بمنصب النائب الثاني حسين محمد الملكي من المملكة العربية السعودية.

ويملك مرزوق برنامجا طموحا ينوي تطبيقه من أجل النهوض بالجودو في كل الدول العربية من خلال دعم الاتحادات الوطنية، وتنظيم بطولات مختلفة للمنتخبات والأندية.

وشهدت انتخابات الاتحاد العربي حالة كبيرة من التنافس من أجل الفوز بالمناصب المختلفة، وحصل مرزوق خلالها على دعم كبير من الاتحادات العربية ومسئوليها.

ومن جانبه قال مرزوق، أن الانتخابات شهدت منافسة كبيرة من جميع المرشحين، وأن الهدف في النهاية هو مصلحة اللعبة، وأن الفترة المقبلة ستشهد تطورا كبيرا في مستوى الجودو العربي.

وأضاف رئيس الاتحاد المصري، أن المنتخبات العربية تضم العديد من الأسماء الكبيرة والعناصر المميزة، وأن مهمة الاتحاد العربي هي مساهدة تلك المنتخبات واللاعبين من أجل تحقيق الإنجازات.

وتابع: "سأكون حريصا على استغلال منصبي في الاتحاد العربي لخدمة الجودو المصري، وذلك من خلال تنظيم البطولات والمعسكرات المشتركة بين منتخبات الدول العربية".