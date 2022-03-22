شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباريات قبل نهائى دورى سوبر السلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت لجنة المسابقات باتحاد كرة السلة عن موعد مباريات الدور قبل النهائى من بطولة دورى السوبر رجال ، والمقرر لها أبريل المقبل .

ووفقا للمواعيد التى أعلنتها لجنة المسابقات فإن المباريات ستقام بنظام BEST OF 5 ، أيام 22 و 24و 26 و 28 و 30 أبريل القادم ، على أن تقام بالإسكندرية ، وليس القاهرة .

يذكر أن مباريات الدور ربع النهائى يشارك فيها فرق الاهلى والزمالك والاتحاد وسبورتنج ، وسموحة، والجزيرة والتأمين والاتصالات .

وتغلب الأهلي على نظيره مصر للتأمين بنتيجة 81-46 فى الجولة الثانية من ربع النهائى ، فيما فاز الاتحاد على سموحة بنتيجة 87/76 وحقق الجزيرة الفوز على سبورتنج بنتيجة 73-59.

فيما حقق الزمالك فوزاً مثيراً على المصرية للاتصالات 85-84 في المباراة التي أقيمت بينهما في نفس الجولة على صالة المركز الأوليمبي بالمعادي، بعد أن فاز الاتصالات في المباراة الأولى.