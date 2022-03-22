الارشيف / اخبار الرياضه

موعد مباريات قبل نهائى دورى سوبر السلة

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباريات قبل نهائى دورى سوبر السلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت لجنة المسابقات باتحاد كرة السلة عن موعد مباريات الدور قبل النهائى من بطولة دورى السوبر رجال ، والمقرر لها أبريل المقبل .

ووفقا للمواعيد التى أعلنتها لجنة المسابقات فإن المباريات ستقام بنظام BEST OF 5 ، أيام 22 و 24و 26 و 28 و 30 أبريل القادم ، على أن تقام بالإسكندرية ، وليس القاهرة .

يذكر أن مباريات الدور ربع النهائى يشارك فيها فرق الاهلى والزمالك والاتحاد وسبورتنج ، وسموحة،  والجزيرة والتأمين والاتصالات .

وتغلب الأهلي على نظيره مصر للتأمين بنتيجة 81-46 فى الجولة الثانية من ربع النهائى ، فيما فاز الاتحاد على سموحة بنتيجة 87/76 وحقق الجزيرة الفوز على سبورتنج بنتيجة 73-59.

 

فيما حقق الزمالك فوزاً مثيراً على المصرية للاتصالات 85-84 في المباراة التي أقيمت بينهما في نفس الجولة على صالة المركز الأوليمبي بالمعادي، بعد أن فاز الاتصالات في المباراة الأولى.

الكلمات الدلائليه
هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا