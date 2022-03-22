شكرا لقرائتكم خبر عن برة الملعب.. عماد السيد: أشاهد المباريات وأعشق الأسماك وأشاهد أفلام الإمبراطور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعيدًا عن الرياضة وملاعبها وصالات المنافسات هناك جانب آخر فى حياة اللاعبين والمدربين على صعيد الألعاب الفردية أو الجماعية، هذا الجانب يتجرد فيه اللاعب أو المدرب من البطولات والألقاب التي حققها، ويظهر من خلاله الاهتمام بحياته الشخصية وهواياته، ونجم اليوم في بره الملعب عماد السيد حارس مرمى الجونة.

ما هوايتك المفضلة بعيدا عن كرة القدم ؟

مشاهدة المباريات الأوروبية

هل تحب دخول المطبخ ؟

أحيانا

ما الأكلة التى تفضلها؟

الأسماك

من نجمك المفضل من الممثلين ؟

أحمد زكى

من مطربك المفضل ؟

محمد منير

بتحب الملابس الكاجوال ولا الفورمال؟

الكاجوال

من لاعبك المفضل فى كرة القدم؟

نوير