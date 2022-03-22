شكرا لقرائتكم خبر عن هشام يكن: استدعاء روح مباراة كوت ديفوار سلاح الفوز على السنغال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد هشام يكن نجم الزمالك السابق، أن فرصة منتخب مصر كبيرة للتأهل إلي كأس العالم علي حساب السنغال ، مشيراً إلى أن الفراعنة يمتلكون روح وإصرار قوية ظهرت في بطولة أفريقيا الأخيرة بالكاميرون .

وقال هشام يكن، في تصريحات إذاعية عبر "أون سبورت أف ام ": "منتخب مصر عانى بدنيا في المواجهة النهائية بكأس الأمم الإفريقية أمام السنغال ، بعد خوض 4 مباريات لمدة 120 دقيقة، ورغم ذلك خسر من ضربات الجزاء".

وأضاف يكن : "الفراعنة خاضوا مواجهات قوية وشاقة في بطولة أفريقيا من خلال اللعب أمام نيجيريا وكوت ديفوار والكاميرون والمغرب"، فيما "منتخب السنغال لم يلعب أي مواجهة قوية في كأس الأمم الأفريقية باستثناء مواجهة مصر".

وتابع : "فرصتنا قوية في تحقيق الفوز والتأهل لكأس العالم على حساب السنغال، وذلك حال تمتع اللاعبين بنفس الروح القتالية التي ظهرنا بها في كأس الأمم الأفريقية بداية من لقاء كوت ديفوار".

ويواجه منتخب مصر ، السنغال ذهابًا في استاد القاهرة يوم الجمعة المقبل الموافق 25 مارس ، فيما تقام مباراة الإياب في داكار يوم 29 من الشهر ذاته، في تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم.