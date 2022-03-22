شكرا لقرائتكم خبر عن "الطاولة" سلاح لاعبى منتخب مصر لكسر الملل فى المعسكر قبل مباراتى السنغال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يلجأ لاعبو منتخب مصر للعبة "الطاولة" داخل المعسكر المقام حاليا بأحد فنادق التجمع الخامس، لكسر الملل قبل مباراتى السنغال في التصفيات المؤهلة لأمم افريقيا 2022.

ويحرص لاعبو منتخب مصر على تنظيم مسابقات يومية في لعبة "الطاولة"، والتي تشهد منافسة قوية بين أغلب اللاعبين وهو ما يضفى حالة من المرح داخل المعسكر.

وأعلن البرتغالى كيروش، المدير الفنى لمنتخب مصر، قائمة المنتخب التى ستخوض مباراتى السنغال، وشهدت انضمام محمد مجدى أفشة وعمر جابر ونبيل دونجا ومروان حمدى، وجاءت قائمة المنتخب التى ستواجه السنغال على النحو التالى: حراسة المرمى: محمد الشناوي، محمد أبو جبل، محمد صبحي ، وخط الدفاع: عمر كمال، ياسر إبراهيم، عمر جابر، محمد عبد المنعم، الونش، محمود علاء، أيمن أشرف، أحمد فتوح ، خط الوسط: حمدي فتحي، دونجا، إمام عاشور، عمرو السولية، محمد النني، محمد مجدي أفشة ، وخط الهجوم: محمد صلاح، أحمد سيد زيزو، مصطفى محمد، مروان حمدي، عمر مرموش، محمود تريزيجيه.

وتحددت أسعار تذاكر مباراة منتخب مصر والسنغال على النحو التالي: سعر تذكرة المقصورة بـ 2000 جنيه، الدرجة الأولى 600 جنيه، الدرجة الأولى العلوي 400 جنيه، الدرجة الثانية 250 جنيهاً، الدرجة الثالثة 100 جنيه.