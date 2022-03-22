شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة من الاتحاد الأفريقى تتفقد تأمين استاد القاهرة قبل مباراة السنغال.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصلت لجنة من الاتحاد الإفريقي ومدير اتحاد الكرة التنفيذي ومدير العلاقات العامة وبعض المرافقين من اتحاد الكرة المصرى، قادة التأمين الرياضي، ومدير إدارة المتابعة، لتفقد الأوضاع الأمنية في استاد القاهرة، قبل أيام من انطلاق مباراة مصر والسنغال المؤهلة لكأس العالم.

وأجرت الأطقم الأمنية للمجموعة الأفريقية بروفات باستاد القاهرة لتأمين المباراة، ثم وضعت قائمة المواد الممنوعة على الجماهير حملها خلال المباراة.

وجاء بالقائمة: "مؤشرات الليزر وعبوات الطلاء (البخاخ أو العطور أو المواد الكيميائية أو أي مواد أخرى قد تسبب الحريق أو الضرر).- الألعاب النارية والشعلات والسجائر وملحقاتها والمدواخ والسجائر الإلكترونية و الأبواق التي تسبب ضجيجا مرتفعا أو أبواق الغاز، ويسمح بمكبر صوت واحد باستطاعة 45 واط والحيوانات وبطاريات أو أدوات الشحن أو أجهزة تخزين الطاقة.

وحظرت الأطقم الأمنية للمجموعة الأفريقية دخول لفافات الورق و الأسلحة والمتفجرات والأدوات الحادة، والعبوات والأكواب الزجاجية أو المعدنية، ويسمح فقط بالأكواب البلاستيكية المفتوحة، والتسجيل الصوتي أو المرئي أو التقاط الصور إلا للاإستخدام الشخصي فقط.

ويمنع الأمن دخول الكحول والمخدرات والمواد ذات الطابع العنصري، مثل القمصان والأعلام وطائرات الدرون، ويمنع استخدام العصا الذي يزيد طولها عن 50 سم، ويسمح فقط بالعصا المطاطية أو البلاستيك الخفيف، وتم منع المواد الترويجية أو الإعلانية والكرات بمختلف أنواعها.



الاتحاد الافريقي يتفقد ستاد القاهرة



تفقد ستاد القاهرة قبل مباراة السنغال



تفقد ستاد القاهرة قبل مباراة مصر والسنغال



تفقد ستاد القاهرة



جانب من تفقد ملعب مباراة مصر والسنغال