شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا قدم عماد النحاس فى 5 محطات تدريبية قبل الاتحاد السكندرى؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعود عماد النحاس إلى الساحة التدريبية بعد استراحة محارب استمرت لنحو 3 أشهر، منذ استقالته من تدريب المقاولون العرب، حيث فضل النحاس الابتعاد عن الساحة الرياضية لظروف مرض والده الراحل، قبل أن يعود من جديد عبر بوابات نادى الاتحاد السكندرى ليجلس على مقعد المدير الفنى.

على مدار مشواره التدريبى، تولى عماد النحاس مهمة تدريب 5 فرق قبل الاتحاد السكندرى، حيث بدأ مسيرته من منصب الرجل الأول فى فريق أسوان، ومع تماسيح النيل، أدار النحاس 44 مباراة فاز خلالها فى 9 مباريات وتعادل فى 13 لقاء آخر، وخسر 22 مباراة.

بعد الرحيل عن أسوان تولى عماد النحاس مهمة تدريب فريق الشرقية، وأدار النحاس 17 مباراة فاز خلالها فى 3 مباريات وتعادل فى 6 أخرى، وتلقى الهزيمة فى 8 لقاءات.

انتقل النحاس بعد الرحيل عن تدريب الشرقية ليتولى تدريب فريق الرجاء المطروحى، أدار النحاس 13 مباراة فاز فى مباراة وحدة وتعادل فى 5 مباريات وخسر 7 لقاءات.

تولى عماد النحاس تدريب طنطا بعد انتهاء علاقته بنادى الشرقية، ليقود أبناء السيد البدوى فى 7 مباريات، تعادل فى مباراتين وخسر 5 أخرى ولم يتذوق طعم الفوز.

فى موسم 2018 ظهر النحاس في ثوب جديد بعد توليه الإدارة الفنية للمقاولون العرب، حيث تعتبر تلك المرحلة بمثابة المرحلة الفارقة في تاريخ النحاس التدريبي لأنها تعتبر الأطول للنحاس في مجال التدريب، حيث قاد عماد النحاس فريق المقاولون في 108 مباريات، فاز فى 41 لقاء وتعادل فى 29 لقاء آخر، وخسر 38 لقاء.

ونجح النحاس في قيادة المقاولون بالموسم الأول ليحتل المركز الخامس وينافس على المربع الذهبي رغم تراجع الفريق في بداية توليه المسئولية إلى المراكز الأخيرة بالجدول، وفي الموسم الثاني نجح النحاس في قيادة ذئاب الجبل إلى المركز الرابع ليعودون إلى المشاركة في البطولات الأفريقية بعد غياب طويل غير أن فيروس كورونا الذى استشرى وقتها بين الفريق والجهاز الفني حال دون إتمام المهمة ليودعوا الكونفدرالية من الدور التمهيدي الأول.

وفي الموسم الثالث أنهى المقاولون العرب المسابقة في المركز العاشر بالدوري العام، قبل أن تتراجع النتائج في بداية الموسم الداري تحت قيادة النحاس، بعدما تخلى المقاولون عن عدد من نجومه أبرزهم طاهر محمد طاهر لاعب الأهلي الآن، وسيف الدين الجزيري مهاجم الزمالك.