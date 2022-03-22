شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد حسن: لو بإيدى أستغنى عن بطولة أوروبية للتأهل لكأس العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه أحمد حسن نجم المنتخب السابق، رسالة دعم وتحفيز للاعبي الفراعنة قبل اللقاء المرتقب أمام السنغال في الدور الفاصل والمؤهل لكأس العالم 2022، حيث يلتقي الفراعنة مع أسود التيرانجا في التاسعة والنصف مساء الجمعة المقبل على استاد القاهرة الدولي في مباراة الذهاب.

وقال الصقر في تصريحات عبر قناة أون تايم سبورت: عايزين نسعد 120 مليون، وأهم شئ تواجدك في محفل دولي كبير بين كل المنتخبات القوية وأتمنى أن الجيل الحالي كما أوصلنا لنهائي أفريقيا يصل بنا لكأس العالم.

واصل متحدثاً عن عدم تأهل جيله لكأس العالم: لم نقصر مع المنتخب ولكن لم يحالفنا الحظ خاصة في مباراة الجزائر، ولا أستطيع الاستغناء عن أي كأس حصدتها مع المنتخب للتأهل إلى كأس العالم لكن ممكن أستغنى عن أي بطولة من البطولات الأوروبية التي حصدتها في مسيرتي الاحترافية.

وكشف كيروش عن قائمة منتخب مصر التى تستعد لمواجهة السنغال، حيث ضمت 23 لاعبا، من بينهم 3 حراس مرمى، بالإضافة إلى 8 لاعبين فى خط الدفاع، و6 في خط الوسط، ومثلهم فى خط الهجوم.

وجاءت القائمة على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوى - محمد أبوجبل - محمد صبحى.

خط الدفاع: عمر جابر - عمر كمال - محمود حمدى "الونش" - ياسر إبراهيم - محمد عبد المنعم - محمود علاء - أيمن أشرف - أحمد فتوح.

خط الوسط: حمدى فتحى - نبيل عماد دونجا - عمرو السولية - إمام عاشور - محمد الننى - محمد مجدى "قفشة".

خط الهجوم: محمد صلاح - محمود حسن "تريزيجيه" - عمر مرموش - أحمد سيد "زيزو" - مصطفى محمد - مروان حمدى.