شكرا لقرائتكم خبر عن تأكيدًا لليوم السابع.. حمدو الهونى يصل القاهرة بعد عرضه على الزمالك وبيراميدز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصل الليبي حمدو الهونى لاعب خط الوسط الهجومى لفريق الترجى التونسى إلي القاهرة في الساعات الماضية، وذلك بعدما كشف ”الخليج 365” عن رغبة اللاعب فى انهاء تجربته مع الفريق التونسى وخوض تجربة جديدة وتحديدًا بالدورى المصرى، حيث يتبقى له موسم فى عقده مع الترجى.

وعقد الهوني جلسة مع محمد الچيلاني وكيل أعماله فور الوصول إلي القاهرة، لبحث العروض التي تلقاها مؤخرًا بعدما تم طرح اسم اللاعب علي عدد من الأندية المصرية في مقدمتهم ناديي الزمالك وبيراميدز.



حمدو الهوني



حمدو الهوني مع وكيله

وكان مصدر مقرب من اللاعب أكد فى تصريحاته لـ"الخليج 365" أنه سيتم عرض حمدو الهونى على الزمالك وبيراميدز من أجل تعاقد أحدهما مع اللاعب، خاصة أن الهونى اتفق مع إدارة الترجى على إمكانية الرحيل فى نهاية الموسم مع عدم المغالة فى الطلبات المالية من قبل الإدارة ليتمكن من الرحيل ويستفيد نادى الترجى من بيعه أيضًا.

وتابع المصدر تصريحاته، إن حمدو الهونى كان على مقربة من الانتقال لصفوف الزمالك وبيراميدز فى الفترة الماضية خاصة وإن اللاعب يقدم مستوى مميز مع فريق الترجى، وهو الأمر الذى قد يسهل عملية انتقاله لأحد الناديين فى المرحلة المقبلة.