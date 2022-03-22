شكرا لقرائتكم خبر عن السقا يوجه رسالة للاعبي المنتخب ويؤكد: جيلنا عمل كل حاجة إلا التأهل للمونديال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه عبد الظاهر السقا المدير الرياضي لنادي فيوتشر، رسالة دعم وتحفيز للاعبي الفراعنة قبل اللقاء المرتقب أمام السنغال في الدور الفاصل والمؤهل لكأس العالم 2022، حيث يلتقي الفراعنة مع أسود التيرانجا في التاسعة والنصف مساء الجمعة المقبل على استاد القاهرة الدولي في مباراة الذهاب.

وقال السقا في تصريحات عبر قناة أون تايم سبورت: جيلنا عمل كل حاجة وتوج بالكثير من البطولات لكن كان حلمنا الصول لكأس العالم، وأقول للاعبين اعتبروا مباراتي السنغال أهم شئ لأنك عندما تعتزل سيكتب في تاريخك أنك وصلت مصر مرتين لكأس العالم، مثلما نتحدث نحن الآن أننا كنا ضمن الجيل الذي توج بـ 3 ألقاب قارية مع المنتخب.

أضاف: لا أعرف هل أضحي ببطولة للوصول لكأس العالم أم لا لكن في كل بطولة كان لها غلاوة خاصة عندي بس كان نفسي أوصل كأس العالم.

وكشف كيروش عن قائمة منتخب مصر التى تستعد لمواجهة السنغال، حيث ضمت 23 لاعبا، من بينهم 3 حراس مرمى، بالإضافة إلى 8 لاعبين فى خط الدفاع، و6 في خط الوسط، ومثلهم فى خط الهجوم.

وجاءت القائمة على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوى - محمد أبوجبل - محمد صبحى.

خط الدفاع: عمر جابر - عمر كمال - محمود حمدى "الونش" - ياسر إبراهيم - محمد عبد المنعم - محمود علاء - أيمن أشرف - أحمد فتوح.

خط الوسط: حمدى فتحى - نبيل عماد دونجا - عمرو السولية - إمام عاشور - محمد الننى - محمد مجدى "قفشة".

خط الهجوم: محمد صلاح - محمود حسن "تريزيجيه" - عمر مرموش - أحمد سيد "زيزو" - مصطفى محمد - مروان حمدى.

ويتصدر النجم المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الانجليزي قائمة أغلى 10 لاعبين في صفوف المنتخبين بقيمة تسويقية وصلت إلى 100 مليون يورو، بينما يأتى ساديو ماني نجم السنغال فى المرتبة الثانية بقيمة تصل إلى 80 مليون يورو.