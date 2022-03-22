شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد فتوح ظهير أيسر الفراعنة يحتفل بعيد ميلاده رقم 24 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحتفل اليوم الثلاثاء، أحمد فتوح ظهير أيسر نادي الزمالك ومنتخب مصر، بعيد ميلاده رقم 24، حيث ولد فتوح في 22 مارس عام 1998، والتحق بقطاع الناشئين بنادي إنبي ليبدأ مسيرته مع الساحرة المستديرة بين صفوف الفريق البترولي.

خطف فتوح أنظار مسؤولي الزمالك في نفس الموسم الذي انضم فيه إلى إنبي لينتقل إلى القلعة البيضاء لكنه لم يحظى بفرصة حقيقية للمشاركة وإظهار موهبته فخرج معاراً إلى سموحة، قبل أن يعود مجدداً إلى الزمالك ويقدم أوراق اعتماده بقة لينهي صداع الجبهة اليسرى في المنتخب بعد معاناة استمرت لسنوات منذ اعتزال الجيل الذهبي.

ومع الزمالك شارك فتوح في 83 مباراة سجل خلالهم هدفين وصنع 5 أهداف أخرى لزملائه بالفريق، أما مع سموحة فشارك فتوح في 34 مباراة صنع خلالهم 5 أهداف.

مهارة وتألق فتوح ظهرا بقوة في كأس الأمم الأفريقية الأخيرة بالكاميرون، والتي حصد المنتخب الوطني وصافته، بعدما لعب على أقوى نجوم الدوريات الأوروبية وأبرزهم أشرف حكيمي لاعب المنتخب المغربي، حيث أوقف خطورته وساهم مع زملائه في تأهل الفراعنة إلى المباراة النهائية.

وشارك فتوح مع المنتخب الوطني في 18 مباراة دولية بمختلف البطولات، سجل هدفاً وصنع آخر، ويستعد فتوح للمشاركة مع كتيبة الفراعنة التي تواجه السنغال في التاسعة والنصف مساء الجمعة المقبل في أولى مباريات الدور الفاصل والمؤهل لكأس العالم 2022.