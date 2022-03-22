شكرا لقرائتكم خبر عن فيوتشر يفتش عن المواهب فى الناشئين لتدعيم الفريق الأول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أجرى عبد الظاهر السقا المدير الرياضى لفيوتشر عدة زيارات إلى قطاع الناشئين بالنادى، وشهد أكثر من مباراة فى دورى الجمهورية كان أبرزها مباراة الأهلى فيوتشر مواليد 2001 والتى انتهت بفوز الأهلى بهدف نظيف، وذلك للبحث عن المواهب التى يمكنها أن تدعم صفوف الفريق الأول فى الفترة المقبلة.

ويعمل الجهاز الفني لفريق فيوتشر، بقيادة على ماهر، على تجهيز فارس طارق لاعب الفريق، لخلافة عمر كمال عبد الواحد فى قيادة الجبهة اليمنى للفريق، خلال مباراة فيوتشر ومنتخب السويس المقرر إقامتها السبت المقبل، بعد انضمام عمر كمال للمنتخب الوطنى استعداداً لخوض مباراة السنغال فى الدور الفاصل والمؤهل لكأس العالم، والتى تقام الجمعة المقبل.

وعقد الجهاز الفنى لفيوتشر بقيادة على ماهر جلسات تحفيزية مع ثنائى الفريق ناصر ماهر وأحمد رفعت، لمواصلة التألق الفترة المقبلة، بعد استبعادهما من قائمة الاختيارات الفنية للبرتغالى كارلوس كيروش المدير الفنى للمنتخب الوطنى فى مواجهتى السنغال بالدور الفاصل المؤهل لكأس العالم.

وعاد فريق فيوتشر بقيادة على ماهر مدرب الفريق إلى التدريبات بعد انتهاء الراحة التى حصل عليها اللاعبون لمدة 48 ساعة عقب الفوز على سموحة برباعية نظيفة، خلال المباراة التى جمعت الفريقين بمنافسات الجولة 13 من عمر مسابقة الدورى العام، ويستعد فيوتشر لمواجهة منتخب السويس السبت 26 مارس الجاري بمنافسات دور الـ32 بمسابقة كأس مصر.

ورفع فريق فيوتشر رصيده إلى النقطة 19 ليتقدم إلى المركز الخامس بجدول مسابقة الدورى العام، بعدما خاض 13 مباراة فاز خلالهم فى 5 لقاءات وخسر 4 أخرى وتعادل فى مثلهم، وسجل لاعبو فيوتشر 19 هدفا واستقبلت شباكهم 12 هدفا آخر.