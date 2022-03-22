شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد عادل عبد المنعم ينتظم فى مران الإسماعيلى اليوم بعد التعافى من خشونة الركبة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينتظم أحمد عادل عبد المنعم حارس مرمى النادى الاسماعيلى اليوم الثلاثاء فى تدريبات فريقه بعد حصوله على راحة سلبية لمدة 48 ساعة للتعافى من خشونة الركبة التى كشف عنها مجدى الباز طبيب الفريق.

ويركز الجهاز الفنى للإسماعيلى بقيادة حمد إبراهيم خلال المران اليوم على بعض النواحى الفنية والخططية التى يرغب فى تحفيظها للاعبين من أجل معالجة بعض الأخطاء التى وقع فيها الفريق فى الفترة الماضية ضمن منافسات المسابقات المحلية.

وكان حمد إبراهيم قد رفع الحمل البدنى على لاعبيه فى الوقت الحالى من خلال إقامة التدريبات على فترتين من أجل رفع معدلات اللياقة البدنية لهم والوصول إلى مدى جاهزية الفريق من الناحية البدنية استعدادًا لضغط مباريات منتظر عقب انتهاء الأجندة الدولية.

جدير بالذكر أن المدير الفنى للدراويش، طالب من الجهاز الإدارى للفريق تجهيز 6 مباريات ودية خلال هذه الفترة للاطمئنان على كافة اللاعبين بجانب احتمالية إقامة معسكرين مغلقين لعقد أكثر من محاضرة نظرية تمهيدًا لتصحيح الوضع الحالى فور استئناف المسابقة.