شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد حسن: منتخب السنغال ليس بالمنافس القوى ولا يمتلك ميسى أو مبابي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد أحمد حسن قائد منتخب مصر السابق، أن مباراتي السنغال في تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم، ستكتب تاريخًا كبيرًا للاعبي المنتخب، وهذه فرصة كبيرة، ويجب أن يستعيدوا نفس الروح التي خاضوا بها آخر ثلاث مباريات في كأس امم إفريقيا.

ويواجه منتخب مصر ، السنغال ذهابًا في استاد القاهرة يوم الجمعة المقبل ، فيما تقام مباراة الإياب في داكار يوم 29 من الشهر ذاته، في تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم.

وقال أحمد حسن في تصريحات إذاعية عبر " أون سبورت إف إم": "أرى أن منتخب السنغال ليس بالمنافس القوي الذي يمتلك ميسي أو مبابي، ولكن منتخب مصر قادر على تعويض الفوارق الفنية والبدنية من خلال الروح القتالية وحالة الإصرار لدى اللاعبين".

وواصل ، : " يجب علي اللاعبين أن يستغلوا الدفعة المعنوية والجماهيرية في الوقت الحالي، ولابد أن تكون بدايتهم قوية في اللقاء، وأي فريق إفريقي يأتي لاستاد القاهرة، ويرى عدد الجماهير أكيد سيحدث له نوع من أنواع الرهبة، وهذا الأمر شعرته من قبل في مواجهات كثيرة".

وتابع أحمد حسن ، "لا يوجد لدي تعقيب على اختيارات كارلوس كيروش المدير الفني لمنتخب مصر وأي 23 لاعبًا يختارهم المدرب البرتغالي سندعم ونؤيد"، مضيفا : "لو لديك روح ستستطيع الوصول لأي هدف تريده، دائما أقول إننا حققنا أكبر إنجاز تاريخي في القارة وصعب تكراره، حيث حصدنا ثلاث بطولات إفريقية متتالية، وهذا الأمر صعب على أي منتخب، ولذلك لأننا كنا المنتخب الذي لديه روح"

وأضاف: "استاد القاهرة يؤثر على أي منافس مهما كانت قوته ، ويجب على لاعبي منتخب مصر استغلال هذه النقطة الهامة للغاية، لأن البداية مهمة، واللاعبين يجب أن يجلسوا مع بعضهم في الخمسة أيام المقبلة ويذكروا بعضهم أنه ليس أمامهم غير هدف واحد فقط وهو التواجد في كأس العالم".