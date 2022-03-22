شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يضع جميع اللاعبين تحت التقييم حتى نهاية الموسم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر الجهاز الفني للزمالك بقيادة البرتغالي جيسوالدو فيريرا وضع جميع لاعبي الفريق تحت التقييم حتي نهاية الموسم، تمهيدا لوضع ملامح قائمة الفريق في الموسم المقبل ومعرفة احتياجات الفريق من صفقات في الصيف.

وتقوم إدارة الكرة بنادي الزمالك برئاسة امير مرتضي منصور المشرف علي الكرة بالتنسيق مع الجهاز الفني بشأن عملية تقييم اللاعبين، وذلك للوقوف علي المراكز التي يحتاجها الفريق في الموسم المقبل، ومدى حاجة اللاعبين المتواجدين حاليا للاستمرار ضمن صفوف الفريق في الموسم المقبل.

من ناحية أخرى عقد البرتغالي جيسفالدو فيريرا، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، جلسة مع محمد عبد الشافي وعبد الله جمعة ثنائي الجبهة اليسرى بالأبيض لتوجيه التحية لهما على المستوى الذى ظهرا به خلال تدريب أمس، الاثنين، ومنحهما بعض التعليمات الفنية.

وشرح فيريرا لثنائي الزمالك بعض التعليمات حول التحركات والتمركز الصحيح، وطلب إحضار كرة وشرح للثنائي كيفية إتقان بعض الجمل الفنية وطالبهما بتنفيذها.

واستأنف الزمالك تدريباته بعد حصول اللاعبين على راحة أول أمس الأحد بعد العودة من أنجولا بعد مواجهة بترو أتلتيكو الأنجولي السبت الماضي في الجولة الخامسة من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.

وعقد فيريرا جلسة سريعة مع أيمن حفني من أجل الاطمئنان عليه، ومنحه بعض التعليمات الخاصة قبل مشاركته فى التدريبات الجماعية، وتولى الدكتور عمرو المطراوي أخصائي التأهيل بالزمالك الإشراف على تدريبات اللاعب.