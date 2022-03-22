شكرا لقرائتكم خبر عن أوناجم يقترب من العودة للوداد في الموسم المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اقترب المغربي محمد أوناجم لاعب وسط الزمالك من العودة لناديه الوداد المغربي في الموسم المقبل، عقب انتهاء تعاقده مع الفريق الأبيض بنهاية الموسم الحالي، حيث دخل مسئولو الوداد في مفاوضات مع اللاعب الذي يحق له التوقيع لأى نادي منذ يناير الماضي وفقا للوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم.

ورحب أوناجم بالعودة للوداد المغربي في ظل عدم مشاركته بصفة منتظمة مع الزمالك وعدم قدرته علي تقديم مستوى مميز منذ العودة مطلع الموسم الحالي من الإعارة، حيث كان اللاعب معارا الي الوداد المغربي في منتصف الموسم الماضي.

من ناحية أخرى كشف الاعلامى أحمد شوبير حقيقة إبرام قطبى الكرة المصرية الاهلى والزمالك لصفقات جديدة فى الوقت الراهن ، وقال شوبير فى برنامجه الاذاعى عبر أون سبورت إف إم :"معلومة مؤكدة بنسبة 100% كل مايقال عن الجلسات والمفاوضات والصفقات لا أساس له من الصحة ، ناس بتلاعب ناس ، وفى أمور صعبة ".

وتابع شوبير:"لازم الأندية تبص لعناصر منتخب الشباب ، بدل من دفع دم القلب فى صفقات جديدة ، مثلا زياد طارق ومحمد مغربى يكسروا الدنيا فى الاهلى ، والزمالك عندهم شوية أشبال تحفة ، والاسماعيلى كان عنده فرقة 99 من سنتين رائعين".

ويضيف شوبير:" الأسعار ولعت حالياً ولازم نفكر فى الشباب ، وحالياً مفيش مفاوضات أجريت مع الاهلى والزمالك بشأن أى لاعب ، فى لاعيبة مش طايقة نفسها وفى أندية عايزة لاعيبها لكن مفيش صفقة تمت بشكل نهائى أو حتى مفاوضات".