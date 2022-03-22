شكرا لقرائتكم خبر عن محمد زيدان: "مفيش فريق صعب على منتخب مصر ولازم نموت نفسنا قدام السنغال" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استعاد محمد زيدان نجم المنتخب الوطني السابق، ذكرياته مع الفراعنة سواء بالتتويج بالبطولات الأفريقية، أو ضياع حلم التأهل لكأس العالم بعد الهزيمة أمام الجزائر في المباراة الفاصلة، وذلك قبل اللقاء المرتقب لـ الفراعنة أمام السنغال في الدور الفاصل والمؤهل لكأس العالم 2022، حيث يلتقي الفراعنة مع أسود التيرانجا في التاسعة والنصف مساء الجمعة المقبل على استاد القاهرة الدولي في مباراة الذهاب.

وقال زيدان في تصريحات عبر قناة أون تايم سبورت: بطولة 2008 في غانا من أفضل الانجازات التي حققتها مع المنتخب وبطولة 2010 في أنجولا، وكأس العالم للقارات كل هذه اللحظات من أجمل اللحظات التي عشتها في حياتي.

أضاف متحدثاً عن المباراة الفاصلة أمام الجزائر وضياع حلم التأهل لمونديال 2010: لم يكن حظنا جيد في التأهل لكأس العالم لم نركز بنسبة مائة في المائة ببداية التصفيات، وفي نهاية التصفيات تصعبت الأمور وعماد متعب حافظ على الأمل في الدقيقة الأخيرة، ووصولنا لمباراة فاصلة كان صعب وحظنا كان وحش والجزائر قفلت المباراة وتأهلت.

واصل: كسبنا كل الفرق، فزنا على الجزائر في نصف نهائي كأس الأمم بأنجولا، ومكانش في فريق بيقف قدامنا، يجب أن نقاتل ونموت نفسنا على فرصة التأهل أمام السنغال ومائة مليون مصري يقفون خلف المنتخب.

واختتم: أجمل اللحظات التي نعيشها مع المنتخب هي لحظة النشيد الوطني ومن خلفك مائة مليون مصري يغنون النشيد معك المشاعر تكون قوية جداً ولا توصف.