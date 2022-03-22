شكرا لقرائتكم خبر عن جلسة خاصة فى الأهلى لبحث ترتيبات مباراة الهلال بدورى الأبطال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعقد مسئولو النادى الأهلى، خلال الساعات المقبلة، جلسة خاصة من أجل الترتيب لمباراة الهلال السودانى فى دورى أبطال أفريقيا.

ويرغب مسئولو الأهلى فى حسم عدة أمور متعلقة بمباراة الهلال فى مقدمتها موعد المباراة النهائى والحضور الجماهيرى وغيرها من الترتيبات النهائية للمباراة.

ويلعب الأهلى مع بطل السودان يوم 1 أو 2 أبريل المقبل بالقاهرة فى ختام دور المجموعات لدورى أبطال أفريقيا.

ويحتاج الأهلى للفوز أو التعادل على الهلال من أجل التأهل لربع نهائى البطولة القارية التى يحمل الأهلى لقبها فى آخر نسختين و10 مرات في تاريخه.

ويحتل النادى الأهلى المركز الثانى فى المجموعة الأولى، برصيد 7 نقاط، بينما يتصدر صن داونز المجموعة برصيد 10 نقاط، ويأتى الهلال فى المركز الثالث برصيد 4 نقاط، والمريخ فى المركز الرابع برصيد 4 نقاط.