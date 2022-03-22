شكرا لقرائتكم خبر عن معسكر مغلق لطلائع الجيش فى الإسكندرية خلال فترة توقف الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر الجهاز الفني لطلائع الجيش بقيادة طارق العشرى على دخول معسكر مغلق بالإسكندرية بداية من السبت المقبل وحتى 31 مارس الجارى يتخلله بعض المباريات الودية لتجهيز لاعبيه فنياً وبدنياً لعودة مسابقة الدوري.

وتتوقف المسابقة المحلية في الوقت الحالي بسبب استعدادات منتخب مصر الأول لخوض مواجهتين حاسمتين ضد نظيره السنغالي نهاية هذا الشهر في إطار التصفيات المؤهلة لنهائيات مونديال قطر 2022.

واستقر الجهاز الفني لطلائع الجيش على خوض مباريات ودية خلال فترة توقف الدوري الحالية بسبب مواجهتى مصر مع السنغال، لتجهيز لاعبيه فنياً وبدنياً لمواجهة إنبى، وستكون البداية بمواجهة فريق الشرقية الخميس المقبل فى الثانية ظهراً على استاد جهاز الرياضة ثم مواجهة فاركو فى الخامسة مساء الثلاثاء الموافق 29 مارس الجارى باستاد برج العرب بالإسكندرية، فى إطار استعدادات الفريقين لعودة مباريات الدوري.

وإستأنف طلائع الجيش بقيادة طارق العشرى تدريباته عصر الاثنين، باستاد جهاز الرياضة استعداداً لمواجهة إنبى المقرر لها 14 أبريل المقبل بالجولة الرابعة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز باستاد جهاز الرياضة، ومنح الجهاز الفنى لطلائع الجيش لاعبيه من التدريبات لمدة ثلاثة أيام عقب التعادل السلبى مع ايسترن كومبانى فى الجولة الثالثة عشرة لمسابقة الدوري .

ويحتل فريق طلائع الجيش المركز الثالث عشر في جدول ترتيب الدوري الممتاز، برصيد 14 نقطة، حيث لعب 32 مباراة فاز في 3 لقاءات أمام كلا من فاركو وفيوتشر والمصري البورسعيدي، بينما تعادل في 5 مواجهات، بينما تلقى الخسارة في 5 مباريات وسجل لاعبيه 5 أهداف وتلقت شباكه 12 هدفا.