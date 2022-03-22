شكرا لقرائتكم خبر عن كيروش يطمئن على جاهزية محمد صلاح للمشاركة أمام السنغال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اطمأن الجهاز الفنى والطبى على جاهزية محمد صلاح نجم المنتخب وليفربول الإنجليزى، ولحاقه بمباراة السنغال الجمعة المقبل، بعدما خضع اللاعب لبرنامج تأهيلى فى المعسكر ليتأكد جاهزيته لمباراة الجمعة، حيث كان يعانى من آلام فى وجه القدم.

ويواصل منتخب مصر تدريباته اليومية على استاد الدفاع الجوى ضمن برنامج الإعداد لمباراة السنغال الأولى، على أن يتدرب الخميس باستاد القاهرة الدولى.

وأعلن البرتغالى كيروش، المدير الفنى لمنتخب مصر، قائمة المنتخب التى ستخوض مباراتى السنغال، وشهدت انضمام محمد مجدى أفشة وعمر جابر ونبيل دونجا ومروان حمدى، وجاءت قائمة المنتخب التى ستواجه السنغال على النحو التالى: حراسة المرمى: محمد الشناوي، محمد أبو جبل، محمد صبحي ، وخط الدفاع: عمر كمال، ياسر إبراهيم، عمر جابر، محمد عبد المنعم، الونش، محمود علاء، أيمن أشرف، أحمد فتوح ، خط الوسط: حمدي فتحي، دونجا، إمام عاشور، عمرو السولية، محمد النني، محمد مجدي أفشة ، وخط الهجوم: محمد صلاح، أحمد سيد زيزو، مصطفى محمد، مروان حمدي، عمر مرموش، محمود تريزيجيه.

وتحددت أسعار تذاكر مباراة منتخب مصر والسنغال على النحو التالي: سعر تذكرة المقصورة بـ 2000 جنيه، الدرجة الأولى 600 جنيه، الدرجة الأولى العلوي 400 جنيه، الدرجة الثانية 250 جنيهاً، الدرجة الثالثة 100 جنيه.