شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على مصير مفاوضات الأهلى مع مدافع العراق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال مصدر فى النادى الأهلى إن مسئولو النادى لم يحسموا مصير الدولى العراقى سعد ناطق مدفع نادى الشرطة العراقى، موضحاً أن اللاعب معروض على الأهلى من جانب أحد وكلاء اللاعبين فقط.

وتابع المصدر: طبيعى جداً أن نتلقى ترشيحات من الوكلاء لضم لاعبين فى أى مركز، لكن هذا لا يعنى أننا نتفاوض مع هؤلاء اللاعبين فالأمر يحتاج وقتاً للدراسة والتأنى قبل اتخاذ القرار المناسب.

وأشار المصدر إلى أن الوكلاء يرغبون فى تسويق لاعبيهم وهذا حقهم، ونحن فى الأهلى أيضاً نبحث عن اللاعب الذى يُضيف للفريق وهناك معايير كثيرة تحكم اختيار أى صفقة، منها ما هو داخل الملعب وما هو خارج الملعب.

وشهدت الساعات الماضية تأكيدات من وليد المرشدى، وكيل أعمال المدافع العراقى سعد ناطق حول تفاوض الأهلى مع اللاعب.

وقال المرشدى إن المدافع العراقي تم عرضه على أمير توفيق مدير التعاقدات فى القلعة الحمراء، ولم يتم حسم موقفه حتى الآن، سواء بالموافقة على الدخول فى مفاوضات لضمه رسميا أو بصرف النظر عنه .

فى التقرير التاى نرصد أهم المعلومات عن اللاعب العراقي:

- يبلغ من العمر 32 عاما ، حيث إنه مواليد 1990

- يلعب في مركز الدفاع تبلغ قيمته التسويقية 600 ألف يورو

- شارك فى 41 مباراة حتى الآن مع الأندية التى لعب لها فى مختلف البطولات

- شارك فى 20 مباراة ظهر فيها مع فريق العربى الرياضى

- شارك 10 مباريات فى الدورى العراقى مع فريق الشرطة

- توج بأربع بطولات فى مسيرته حتى الآن منها 3 مع فريق القوة الجوية و بطولة مع الشرطة العراقى.