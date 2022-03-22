شكرا لقرائتكم خبر عن أميرة قنديل لاعبة منتخب مصر ثالث مسابقة السلاح بتصفيات السيدات بكأس العالم للخماسى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجحت أميرة قنديل لاعبة المنتخب الوطني للخماسي الحديث في إحتلال المركز الثالث برصيد 250 نقطة من 18 فوزا ، وبفارق سبع نقاط وفوز واحد عن الألمانية ربيكا لانجرير المتصدرة بـ 19 فوز و257 نقطة ، والإيطالية ارورا توجنيتي فيالمركز الثاني برصيد 257 نقطة من 19 فوز، خلال منافسات مسابقة السلاح للمجموعة الثانية بتصفيات السيدات ببطولة كأس العالم للخماسي الحديث والتي تستضيفها مصر.

وتضم المجموعة الثانية السداسي المصري أميرة قنديل ، هانيا أبو بكر ، جنى الجندي ، مايا محمد ، جنى عطية، وحبيبة رمضان.

وجاءت نتائج باقي اللاعبات المصريات كالتالي:

- حبيبة رمضان في المركز السادس برصيد 222 نقطة من 14 فوز .

- هانيا أبو بكر في المركز الثامن برصيد 215 نقطة من 13 فوز.

- جنى عطية في المركز السادس عشر برصيد 201 نقطة من 11 فوز .

- مايا محمد في المركز الـ 22 برصيد 187 نقطة من الفوز بـ 9 مباريات.

- جنى الجندي في المركز 26 برصيد 180 نقطة من الفوز بـ 8 مباريات.

وتقام منافسات السباحة للمجموعة الثانية في تمام الساعة الثانية عشر والنصف ظهرا.

وكانت لاعبات مصر في المجموعة الأولى قد حققن النتائج التالية في منافسات السباحة : احتلت سلمى عبد المقصود المركز الثاني برصيد 277 نقطة ، ملك إسماعيل في المركز الرابع برصيد 269 نقطة ، أريج سرحان في المركز السابع برصيد 266 نقطة ، نورين جمال في المركز العاشر برصيد 263 نقطة، زينة عامر في المركز الـ 19 برصيد 249 ، وهايدي موسى في المركز 24 برصيد 246 نقطة.

وتشارك مصر في منافسات البطولة بفريق كامل مكون من 24 لاعبا بواقع 12 لاعب و12 لاعبة ، واللاعبين هم : إسلام حامد – محمد حسام – أحمد أشرف – مهند طارق – نور الدين كريم – إياد الكاشف – معتز وائل – عمر وائل – محمد أسامة الجندي – يوسف القرني – سيف البنداري – مصطفى عمرو . واللاعبات هن: هايدي عادل – نورين بولس – سلمي أيمن – مايا محمد – أميرة قنديل – ملك خالد – هانيا أبو بكر- أريچ سرحان – زينة عامر – جنة وليد – جنا عطية – حبيبة رمضان .

ويقود المنتخب المصري للخماسي الحديث جهازاً فنياً مكوناً من 46 مدربا لمنتخبات الكبار والناشئين والشباب، بقيادة المدير الفني "رؤوف حسام" و"ياسر حفني" المستشار الفني ومحلل الأداء.