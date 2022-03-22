الأهلى يكثف جهوده لتجهيز بيرسى تاو لمواجهة الهلال السودانى

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القاهرة - سامية سيد - يسابق الجهاز الطبى للنادى الاهلى بقيادة أحمد أبو عبلة جهوده خلال الايام المقبلة لتجهيز الجنوب أفريقى بيرسى تاو لاعب الفريق الاحمر للمشاركة فى مباراة الهلال السودانى بالجولة السادسة والاخيرة لدور المجموعات بدوري الابطال الافريقى بعد استبعاده من صفوف منتخب بلاده.

تواصل الدكتور أحمد أبو عبلة، طبيب الأهلي، مع بيرسي تاو لاعب الفريق الموجود فى بلاده حاليا، للاطمئنان على حالته الصحية بعد إصابته بكدمة خلال مشاركته فى مباراة الأهلي الأخيرة ضد المريخ السوداني بخامس جولات دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.

وقال الدكتور أحمد أبو عبلة، رئيس الجهاز الطبي بالأهلي، إن بيرسي تاو لاعب الفريق تعرض للإصابة بكدمة فى الركبة خلال مشاركته فى مباراة المريخ السوداني، وانتهت بفوز الأهلي 3/1 فى الجولة الخامسة من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.

وأوضح طبيب الأهلى أن الفحص المبدئي الذى خضع له اللاعب تبين تعرضه لكدمة فى الركبة، وسيخضع لمزيد من الفحوصات الدقيقة عند عودة الفريق للتدريبات لتجهيزه للمرحلة المقبلة.

وأعلن هوجو بروس، المدير الفني لمنتخب جنوب أفريقيا، إجراء تعديلات على قائمة "الأولاد" استعداداً للمباراتين الوديتين ضد غينيا وفرنسا خلال فترة التوقف الجارية، وقال بروس فى مؤتمر صحفى اليوم الاثنين، "بيرسي لن يكون معنا، لقد أصيب مرة أخرى.. لقد أصبحت مشكلة مع بيرسي، منذ وجودى هنا فى سبتمبر كان يعانى من المشاكل، ولم يكن جاهزًا للمباراتين."

وأضاف مدرب منتخب جنوب أفريقيا، أن القائمة شهدت إجراء تعديلين باستبعاد بيرسي تاو مهاجم الأهلي وثابيلو مورينا مدافع صن داونز قبل مباراتى غينيا فى 25 مارس ثم فرنسا بعدها بـ4 أيام.

وعن إصابة بيرسى تاو قال بروس، "مهاجم الأهلي تعرض لإصابة في معسكر سابق، وعاد مصابا إلى الأهلي ولم يكن حاضرا فى المباراتين ضد إثيوبيا وكذلك فى المباراتين الأخيرتين ضد غانا وزيمبابوي، لم يكن 100٪ وعاد مصابًا والآن هو مصاب مرة أخرى ".