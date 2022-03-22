شكرا لقرائتكم خبر عن 7 لاعبون يمثلون مصر فى البطولة الأفريقية لناشئي الجولف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

اختار اتحاد الجولف قائمة المنتخب الوطنى للناشئين والناشئات الذى سيمثل مصر فى البطولة الأفريقية للناشئين المقرر إقامتها خلال الفترة من 27 إلى 31 مارس الجارى ، بمشاركة 12 دولة يمثلهم 21 فريقا.

واللاعبون هم محمد ابو العلا وعمر المهدى وتيمور ربيع وسليم الابيارى وتاليا سامح وفرح بالى وميا حسين ويقودهم فنيا لاعب منتخب مصر الوطنى السابق للرجال الشاب فارس عبد العزيز.

وقام اتحاد الجولف باختيار هولاء اللاعبين السبعة بناء على نتائجهم التى حققوها خلال التصفيات التى اقيمت خصيصا لذلك وشارك فيها اكثر من 35 لاعبا ولاعبة من الواعدين .

وظلت المنافسة محتدمة ببن معظم اللاعبين حتى الجولة الأخيرة من التصفيات لرغبة واصرار الجميع فى نيل شرف ارتداء قميص منتخب مصر الوطنى والدفاع عن الوانه فى البطولة الأفريقية.