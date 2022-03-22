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وزير الشباب والرياضة يشهد توقيع بروتوكول التعاون بين الاتحاد المصرى لرياضة اللاعبين ذوى الشلل الدماغي والهيئة الألمانية للتبادل العلمى (DAAD) وجامعة مارتن لوثر بألمانيا

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القاهرة - سامية سيد - شهد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة مراسم توقيع بروتوكول التعاون بين الاتحاد المصري لرياضة اللاعبين ذوي الشلل الدماغي والهيئة الألمانية للتبادل العلمي (DAAD) وجامعة مارتن لوثر بألمانيا، بحضور اوليفرستول عميد معهد علوم بجامعة مارتن لوثر ورئيس مشروع تطوير المعاقين بجمهورية مصر العربية، الدكتور أحمد آدم رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري لرياضة اللاعبين ذوي الشلل الدماغي.

أكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة أن الحكومة المصرية تتبنى برنامجاً طموحاً تولى فيه عناية كبيرة بذوي الإعاقة لتحسين أوضاعهم الصحية والمعيشية، مشيراً إلى أن الدولة تعمل جاهدة على خدمة ذوي الهمم ودمجهم في المجتمع في جميع المجالات المتاحة ومن أهمها ممارسة الرياضة.

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 أشار "صبحي" إلى أن جهود وزارة الشباب والرياضة في شأن دعم ورعاية ذوي القدرات الخاصة تعمل وفقا لثلاثة محاور تتمثل في اللجنة البارالمبية المصرية والاتحاد المصري للإعاقة الذهنية ومكتب "قادرون باختلاف" بديوان عام وزارة الشباب والرياضة، بالإضافة الي العمل على دعم الأُسر المصرية التي تملك أحد أبنائنا من ذوي الهمم.

 

ومن جانبه، رحب اوليفرستول عميد معهد علوم الرياضة بجامعة مارتن لوثر بهذا التعاون المثمر مع الاتحاد المصري والذي يهدف إلى الاستفادة من الخبرات العلمية والتطبيقية المتاحة بالجانبين في تنمية وتطوير رياضات اللاعبين ذوي الشلل الدماغي، مثنياً على رعاية وزارة الشباب والرياضة المصرية برئاسة الدكتور أشرف صبحي لهذا البروتوكول.

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وخلال كلمته، توجه الدكتور أحمد آدم رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري لرياضة اللاعبين ذوي الشلل الدماغي بالشكر للدكتور أشرف صبحي علي رعايته لهذا البروتوكول، مشيراً الي أهداف الاتحاد تتمثل في عقد شراكات مع مؤسسات المجتمع المدني المحلية والدولية والمؤسسات الحكومية بغرض تطوير رياضات اللاعبين ذوي الشلل الدماغي وزيادة اندماجهم في المجتمع، وكذا اعداد كوادر متخصصة في مجال الإدارة والتدريب والتحكيم.

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أشار رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري لرياضة اللاعبين ذوي الشلل الدماغي، إلي ان هذا البروتوكول هو ترجمه حقيقية علي ارض الواقع من خلال التعاون مع أحد وأعرق الجامعات الالمانية وهي جامعة مارتن لوثر، كما أشار الي تبني الاتحاد شعار ربط العلم بالرياضة وذلك من خلال تنظيم أول مؤتمر علمي أكاديمي عن الشلل الدماغي إبريل الماضي، بالإضافة الي التعاون مع الاتحاد اللبناني للثقافة البدنية في تنظيم 5 ورش عمل عبر تقنية الفيديو كونفرانس لرفع الوعي بإعاقة اللاعبين ذوي الشلل الدماغي وصقل العاملين مع اللاعبين ذوي الشلل الدماغي.

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يهدف البروتوكول إلي الاستفادة من الخبرات العلمية والتطبيقية المتاحة بالجانبين في تنمية وتطوير رياضات اللاعبين ذوي الشلل الدماغي بجمهورية مصر العربية، من خلال إقامة ندوات ودورات تدريبية للكوادر العاملة بهذا المجال وتزويدهم بأحدث المعلومات والخبرات التطبيقية التي تؤهلهم للعمل بكفاءة مع الأشخاص ذوي الإعاقة بالمؤسسات التي يعملون بها، بالإضافة إلي تبادل الزيارات بين الوفود الرياضية للطرفين، مما ينعكس في النهاية علي رفع مستوي رياضات اللاعبين ذوي الشلل  الدماغي وانتشارها في كافة المؤسسات المهتمة بالعمل مع الأشخاص ذوي الشلل الدماغي.

حضر مراسم توقيع البروتوكول اللواء إسماعيل الفار المدير التنفيذي للمجلس القومي للشباب، الدكتور كمال درويش رئيس اللجنة العلمية لوزير الشباب والرياضة، الدكتورة سونيا عبد الوهاب رئيس الإدارة المركزية للتنمية الرياضية.

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مروان الهواري

مروان الهواري

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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