الاتفاقات مع الأندية الأوروبية بين 15 ملفا على طاولة اجتماع الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب: عبد الحكيم طه

تترقب إدارة الأهلي قرار محمود الخطيب، رئيس النادي، بتحديد موعد للاجتماع المقبل لمجلس الإدارة، واتخاذ قرارات حاسمة عدة ملفات.

وكان مجلس إدارة النادي الأهلي عقد اجتماعا في غياب محمود الخطيب، الذي حصل علي راحة بناء علي تعليمات مشددة من طبيبه المعالج، وفي غياب الثلاثي محمد شوقي وطارق قنديل وحسام غالي، الذي تواجدوا مع بعثة الفريق الأول في جنوب أفريقيا لمواجهة صنداونز بدوري أبطال أفريقيا، واستقروا خلاله على أن عقد جلسة جديدة لمناقشة عدد من الملفات المهمة في حضور رئيس النادي والقوام الرئيسي للمجلس.

وعلم مراسل الخليج 365 أن هناك جملة من البنود الهامة تنتظر الحسم والاعتماد والعرض في الاجتماع الممتد لمجلس الإدارة، الذي سوف يحدده الخطيب عقب عودته من رحلته خارج مصر خلال الساعات القليلة المقبلة.

ويأتي اعتماد العقد الجديد للجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، مدرب الفريق، على رأس تلك البنود، بجانب سفر وفد يضم حسام غالي عضو المجلس وأمير توفيق مدير التعاقدات، لدراسة عمل اتفاقيات مع بعض الأندية الأوروبية على تبادل الخبرات ومتابعة اللاعبين المعارين هناك بالتنسيق مع شركة الكرة.

وقال مصدر في تصريحات لمصراوي إنه ينتظر أن يتم خلال الجلسة عرض آخر تطورات نقل قطاع الكرة إلى شركة الكرة برئاسة ياسين منصور، تمهيدا لإدارتها بشكل كامل مطلع يوليو المقبل، وأضاف أنه من ضمن البنود ملف التجديد للمديرين بالنادي والتي انتهت في ديسمبر الماضي، وتم تمديدها لمدة 3 شهور بجانب ملف آخر وهو اعتماد تدشين "الأهلي أون لاين ستورز" بصورته النهائية.

ومن ضمن البنود دراسة تعيين مديرا جديدا للتسويق، بعدما بات أمير توفيق مدير التعاقدات قريبا من الانتقال لشركة الكرة، وتحظى ماريان ديمتري، نائب مدير التسويق الحالي، بدعم كبير من الدكتور سعد شلبي المدير التنفيذي للنادي.

كذلك من المنتظر أن يتم حسم تصورات مزايدة رعاية للنادي بعيدا عن ملف رعاية الكرة، الذي انتقل لشركة النادي لكرة القدم، فضلا عن بعض الملفات التي تخص النشاط الرياضي، من بينها وضع تصور لهيكلة القطاع.

ويناقش المجلس في اجتماعه زيادة مكافآت فريق السلة، الذي حقق 4 بطولات في الموسم الحالي.

وسيتم النظر في ملفين آخرين، هما المشروعات الاستثمارية الجديدة، وإمكانية إنشاء شركات للنادي على غرار شركة الكرة، حيث يناقش المجلس 3 توصيات من المكتب التنفيذي وهي دراسة التجهيزات الخاصة بالاستعداد لافتتاح فرع النادي الجديد بالتجمع الخامس، والعروض المقدمة من الشركات الخاصة بأماكن جلوس الأعضاء والتجهيزات الداخلية للمبنى الاجتماعي، وكذلك دراسة العروض المقدمة من إحدى المؤسسات لتوفير خدمات الرعاية الصحية لأعضاء النادي من خلال عدد كبير من مقدمي التسهيلات الطبية في العديد من المستشفيات ومراكز التحاليل والآشعة المنتشرة في كافة أنحاء الجمهورية.

والملف الأخير هو دراسة تطوير خدمات النقل الداخلي "جولف كار" لخدمة أعضاء النادي، مع وضع رؤية مستقبلية لضمان توفير أحدث وسائل النقل في هذا الشأن، مع مراعاة كفاءة التشغيل والصيانة الدورية لهذه الوسائل.