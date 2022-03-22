قبل مواجهة منتخب مصر.. ماذا تغير في قائمة السنغال الفائزة بكأس أمم أفريقيا؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

يستعد المنتخب الوطني لمواجهتي حاسمتين أمام نظيره السنغالي، في إطار الدور الحاسم لتصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2022 بقطر.

ويستضيف منتخب مصر نظيره السنغالي يوم الجمعة المقبل 25 مارس، في مواجهة الذهاب، قبل أن يحل ضيفا في داكار بمواجهة الإياب يوم الثلاثاء الموافق 29 من نفس الشهر.

وجاءت قائمة السنغال قبل أمم أفريقيا على النحو التالي:

حراسة المرمى: إدوارد ميندي (تشيلسي) - سيني ديانج (كوينز بارك رينجرز) - ألفريد جوميز (تورينو).

خط الدفاع: خاليدو كوليبالي (نابولي) - إبراهيما مباي (بولونيا) - بونا سار (بايرن ميونخ) - عبد الله سيك (أنتويرب) - فودي بالو توري (ميلان) - عبد الله ديالو (نوتنجهام فورست) - بابي أبو ساليو (أولمبياكوس) - ساليو سيس (أنجيه) - شيخو كوياتي (وست هام يونايتد).

خط الوسط: إدريسا جوي (إيفرتون) - نامباليز ميندي (ليستر سيتي) - بابي سار (ميتز) - مصطفى نيم (باريس إف سي) - لوم نداي (ديبورتيفو ألافيس) - باب جوي (مارسيليا) - جوزيف لوبي (سوشو) - إدريسا جانا جايي (باريس سان جيرمان).

خط الهجوم: ساديو ماني (ليفربول) - بولاي ديا (فياريال) - إسماعيلا سار (واتفورد) - كيتا بالدي (كالياري) - فامارا ديديو (ألانيا سبور) - حبيب ديالو (ستراسبورج) - بامبا دينج (مارسيليا) - مامي ثيام (قيصري سبور).

يذكر أن هذه القائمة كانت قد حققت لقب كأس الأمم الأفريقية الأخيرة بالكاميرون، بعد الفوز في المباراة النهائية أمام منتخب مصر بركلات الترجيح.

واختار اليو سيسي قائمة منتخب السنغال للمباراتين كالتالي:

حراس المرمى: إدوارد ميندي - أليون بادارا فاتي - بينجورو كامارا.

خط الدفاع: بونا سار - ساليو سيس - كاليدو كوليبالي - بابي أبو سيسيه - عبدو ديالو - يوسف سابالي - عبدولاي سيك - فودي بالو توري.

خط الوسط: بابي سار - بابي جاي - نامباليس ميندي - إدريسا جاي - مصطفى نامي - لوم نداي - شيخو كوياتي.

خط الهجوم: ساديو ماني - إسماعيلا سار - بامبا ديانج - كيتا بالدي - حبيب ديالو - بولاي ديا - فامارا ديدهو - مامي بابا تيام.

وشهدت القائمة المستدعاة لمواجهة منتخب مصر بعد أيام، 3 تغييرات فقط عن التي فازت بالبطولة الأفريقية.

وجاءت الاختلافات بقائمة منتخب السنغال في حراسة المرمى تواجد الثنائي أليون بادارا فاتي - بينجورو كامارا، بدلا من الثنائي سيني ديانج حارس كوينز بارك رينجرز، الذي تعرض للإصابة قبل أيام من إعلان قائمة منتخب بلاده وألفريد جوميز لاعب تورينو الإيطالي.

وفي خط الدفاع اختار سيسيه يوسف سابالي لاعب ريال بيتس الإسباني، حيث لم يكن ضمن القائمة الفائزة بكأس أمم أفريقيا بالكاميرون.

أما على صعيد خطي الوسط والوهجوم، استقر أليو سيسيه المدير الفني لمنتخب السنغال على الإبقاء على جميع اللاعبين دون إدخال أي عناصر جديدة لهم.