الأربعاء.. كاف يحسم مكان وموعد نهائي دوري الأبطال والكونفدرالية والسوبر الأفريقي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد سعيد:

يعقد المكتب التنفيذي للاتحاد الأفريقي لكرة القدم اجتماعا عبر الفيديو كونفرانس ظهر غد الأربعاء لمناقشة وحسم الأمور الخاصة بأحداث ومسابقات الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" سواء علي مستوي الأندية أو المنتخبات.

ومن المقرر أن يرأس الاجتماع رئيس الكاف باتريس موتسيبي، على أن يتم حسم الموعد النهائي ومكان استضافة مباراتي نهائي دوري الأبطال وكأس الكونفدرالية .

وعلم يلا كورة أن المكتب التنفيذي سيناقش أيضاً العروض المقدمة لاستضافة كأس السوبر الأفريقي خلال الفترة المقبلة والموعد التي ستقام فيه، خاصة بعد نهاية العقد القديم باستضافة قطر لنسخة كأس السوبر آخر 3 سنوات .

وكان كاف قد أعلن عن جدول أعمال الاجتماع الذي سيعقد غداً، حيث سيتم مناقشة المسابقات التالية:

-تصفيات كأس العالم FIFA قطر 2022 يومي 25 و 29 مارس 2022.

- موعد ومكان نهائي كأس الاتحاد الأفريقي 2021/2022.

-موعد ومكان نهائي دوري أبطال أفريقيا 2021/2022.

-متابعة آخر التحضيرات لبطولة كأس الأمم الأفريقية للسيدات بالمغرب والمقرر إقامتها خلال الفترة من 2 - 23 يوليو 2022.

-موعد ومكان كأس السوبر 2022.

-متابعة آخر التحضيرات لإستضافة موزمبيق لكأس الأمم الأفريقية للكرة الشاطئية خلال الفترة من 21 أكتوبر - 30 أكتوبر 2022.

-مناقشة تقرير لجنة التفتيش علي مدي جاهزية واستعداد الجزائر لاستضافة بطولة الأمم الإفريقية للمحليين في عام 2022.

-مناقشة تقرير مدي جاهزية مصر لاستضافة بطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 20 سنة والتي ستقام العام المقبل 2023 وتحديد موعدها النهائي.

-مناقشة تقرير مدي جاهزية الجزائر لاستضافة كأس الأمم الأفريقية تحت 17 سنة في عام 2023 وتحديد موعدها النهائي.

-تحديد مواعيد مسابقة كأس الاتحاد الأفريقي في العام المقبل 2022/2023.

-تحديد مواعيد مسابقة دوري أبطال أفريقيا في النسخة القادمة 2022/2023.

-مناقشة تقرير مدي جاهزية كوت ديفوار لاستضافة كأس الأمم الأفريقية في النسخة المقبلة لعام 2023 بعد زيارة آخر لجنة تفتيش برئاسة الكونغولي فيرون اومبا الأمين العام للكاف.