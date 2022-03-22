شكرا لقرائتكم خبر عن شادى ماهر على رأس 6 لاعبين يقودون شباب الإسماعيلى أمام المصرى اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وافق الجهاز الفني للإسماعيلى بقيادة حمد إبراهيم، على مشاركة 6 لاعبين مع فريق الشباب ضد المصرى اليوم الثلاثاء، فى إطار منافسات دورى الجمهورية.

حيث يتواجد عبد الله محمد وشادى ماهر ومحمود عبد الله ومدحت فقوسة وحازم مرسى ومروان حمدى ضمن قائمة الفريق خلال مباراته اليوم أمام النادى البورسعيدى التى ستقام على ملعبه بالإسماعيلية.

وضمت قائمة الشباب 20 لاعبًا وهم .. أحمد مصطفي ومحمد طارق في حراسة المرمي ومحسن الحجف وأحمد أيمن وعبد الله محمد وعبد الله حسني وشادي ماهر وأحمد أشرف الأوزعة ومحمد البحيري وعبد الله السعيد ومدحت فقوسه ومحمود عبد الله ورامي حاتم وايتو ونادر فرج ومروان حمدي وحازم مرسي ومحمد زيدان وعمرو السعيد وأحمد عبد السميع.

ويقود الفريق فنيًا أحمد قناوي مشرفًا وعاطف عبد العزيز مديرًا فنيًا وعلى جمعه وأحمد لطفي مدربين وسيد عزازي مدربًا لحراس المرمي ومحمد صالح إداريًا وباسم فتحي أخصائيًا للعلاج الطبيعي.