شكرا لقرائتكم خبر عن كيروش يحدد 27 مارس موعدا لسفر الفراعنة إلى السنغال لخوض مواجهة الإياب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حدد البرتغالى كارلوس كيروش المدير الفنى لمنتخب مصر، يوم 27 مارس الجارى موعدا لسفر بعثة الفراعنة إلى العاصمة السنغالية داكار، لخوض مباراة الإياب أمام أسود التيرانجا في المرحلة الأخيرة بالتصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022.

وفضل كيروش السفر يوم 27 مارس بحيث يخوض الفراعنة مرانا وحيدا على الملعب الأولمبى بالسنغال الذى يستضيف اللقاء يوم 29 من نفس الشهر.

وأعلن البرتغالى كيروش، المدير الفنى لمنتخب مصر، قائمة المنتخب التى ستخوض مباراتى السنغال، وشهدت انضمام محمد مجدى أفشة وعمر جابر ونبيل دونجا ومروان حمدى، وجاءت قائمة المنتخب التى ستواجه السنغال على النحو التالى: حراسة المرمى: محمد الشناوي، محمد أبو جبل، محمد صبحي ، وخط الدفاع: عمر كمال، ياسر إبراهيم، عمر جابر، محمد عبد المنعم، الونش، محمود علاء، أيمن أشرف، أحمد فتوح ، خط الوسط: حمدي فتحي، دونجا، إمام عاشور، عمرو السولية، محمد النني، محمد مجدي أفشة ، وخط الهجوم: محمد صلاح، أحمد سيد زيزو، مصطفى محمد، مروان حمدي، عمر مرموش، محمود تريزيجيه.

وتحددت أسعار تذاكر مباراة منتخب مصر والسنغال على النحو التالي: سعر تذكرة المقصورة بـ 2000 جنيه، الدرجة الأولى 600 جنيه، الدرجة الأولى العلوي 400 جنيه، الدرجة الثانية 250 جنيهاً، الدرجة الثالثة 100 جنيه.