كيروش يحدد 27 مارس موعدا لسفر الفراعنة إلى السنغال لخوض مواجهة الإياب

شكرا لقرائتكم خبر عن كيروش يحدد 27 مارس موعدا لسفر الفراعنة إلى السنغال لخوض مواجهة الإياب والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - حدد البرتغالى كارلوس كيروش المدير الفنى لمنتخب مصر، يوم 27 مارس الجارى موعدا لسفر بعثة الفراعنة إلى العاصمة السنغالية داكار، لخوض مباراة الإياب أمام أسود التيرانجا في المرحلة الأخيرة بالتصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022.
وفضل كيروش السفر يوم 27 مارس بحيث يخوض الفراعنة مرانا وحيدا على الملعب الأولمبى بالسنغال الذى يستضيف اللقاء يوم 29 من نفس الشهر.
وأعلن البرتغالى كيروش، المدير الفنى لمنتخب مصر، قائمة المنتخب التى ستخوض مباراتى السنغال، وشهدت انضمام محمد مجدى أفشة وعمر جابر ونبيل دونجا ومروان حمدى، وجاءت قائمة المنتخب التى ستواجه السنغال على النحو التالى: حراسة المرمى: محمد الشناوي، محمد أبو جبل، محمد صبحي ، وخط الدفاع: عمر كمال، ياسر إبراهيم، عمر جابر، محمد عبد المنعم، الونش، محمود علاء، أيمن أشرف، أحمد فتوح ، خط الوسط: حمدي فتحي، دونجا، إمام عاشور، عمرو السولية، محمد النني، محمد مجدي أفشة ، وخط الهجوم: محمد صلاح، أحمد سيد زيزو، مصطفى محمد، مروان حمدي، عمر مرموش، محمود تريزيجيه.
وتحددت أسعار تذاكر مباراة منتخب مصر والسنغال على النحو التالي: سعر تذكرة المقصورة بـ 2000 جنيه، الدرجة الأولى 600 جنيه، الدرجة الأولى العلوي 400 جنيه، الدرجة الثانية 250 جنيهاً، الدرجة الثالثة 100 جنيه.