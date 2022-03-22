شكرا لقرائتكم خبر عن شوبير: رزاق سيسيه خارج حسابات فيريرا بالزمالك.. وفى مرحلة جس نبض مع شيكابالا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الإعلامى أحمد شوبير أن البرتغالى فيريرا المدير الفنى للزمالك صاحب الكلمة الأولى والأخيرة فى صفوف الفريق الأبيض، قائلا خلال برنامجه الإذاعى عبر أون سبورت إف إم "فيريرا منح لاعبى الزمالك راحة يوم واحد فقط، وبيحاول حالياً يصحح المسار ويشتغل تكتيكى وانضباطى، وعايز يظهر بصماته فى مباراة ساجرادا قبل مواجهة بيراميدز بالدورى لأنها اختبار حقيقى للحكم على فيريرا وبصماته مع الفريق".

ويضيف شوبير "فيريرا قال لنجوم الزمالك فى أنجولا أنا سيد قرارى وأنا المتحكم فى الفرقة وأنا اللى هحدد مين يمشى ومين يقعد، وكان أكبر مثال تشكيلة مباراة بترو أتلتيكو التى ظهر فيها لاعبين قيل إنهم مستبعدون".

وتابع شوبير "في مرحلة جس نبض بين شيكابالا وفيريرا، هل سيعتمد عليه الفترة المقبلة أم لا ، كمان المدرب بيحب أيمن حفنى ولكن الزمن تغير ، فهل ينج شيكابالا وأيمن حفنى فى فرض نفسهم على فيريرا، ولكن واضح أن رزاق سيسيه سيكون خارج حسابات فيريرا فى المرحلة المقبلة".