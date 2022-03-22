شكرا لقرائتكم خبر عن أصدقاء الأمس.. محمد صلاح فى مواجهة مانى قبل موقعة مصر والسنغال.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فى مواجهة قوية لا تقبل القسمة على اثنين، يخوض المنتخب الوطنى تحدياً قوياً عندما يلتقى نظيره السنغالي مساء الجمعة المقبل، فى اللقاء الذى يجمع المنتخبين باستاد القاهرة الدولي، فى ذهاب الدور الفاصل والمؤهل لكأس العالم 2022.

ويتصدر النجم المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الانجليزي قائمة أغلى 10 لاعبين في صفوف المنتخبين بقيمة تسويقية وصلت إلى 100 مليون يورو، بينما يأتى ساديو ماني نجم السنغال فى المرتبة الثانية بقيمة تصل إلى 80 مليون يورو.

ونستعرض أبرز أرقام محمد صلاح وساديو ماني قبل اللقاء المرتقب.



صلاح وماني



ماني



محمد صلاح



محمد صلاح محمد صلاح النادي: ليفربول

القيمة التسويقية: 100 مليون يورو

السن: 29 سنة

المركز: جناح أيمن

في الموسم الجاري

شارك في: 36 مباراة

سجل: 28 هدفاً

صنع: 10 أهداف

مع منتخب مصر

شارك في: 80 مباراة

سجل: 45 هدفاً

صنع: 25 هدفاً

الألقاب: كأس العالم للأندية ـ الدوري الإنجليزي مرتين ـ دوري أبطال أوروبا ـ الدوري السويسري مرتين ـ كأس السوبر الأوروبي ـ كأس الرابطة الإنجليزية.

ساديو ماني ساديو ماني

النادي: ليفربول

القيمة التسويقية: 80 مليون يورو

السن: 29 سنة

المركز: جناح أيسر

في الموسم الجاري

شارك في: 36 مباراة

سجل: 14 هدفاً

صنع: هدفين

مع منتخب السنغال

شارك في: 86 مباراة

سجل: 28 هدفاً

صنع: 20 هدفاً

الألقاب: كأس العالم للأندية ـ دوري أبطال أوروبا ـ الدوري الانجليزي ـ كأس الرابطة الانجليزية ـ كأس السوبر الأوروبي ـ الدوري النمساوي مرتين ـ الكأس النمساوي مرتين.