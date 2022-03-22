شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يلاقى عرب أفريكانو فى أولى التجارب الودية خلال فترة التوقف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر الجهاز الفنى للإسماعيلى بقيادة حمد إبراهيم، إقامة مباراة تجريبية عصر الخميس المقبل، فىي إطار البرنامج المحدد للفريق خلال توقف مسابقة الدورى العام بسبب الأجندة الدولية.

واتفق الجهاز الإدارى للدراويش بقيادة أشرف عبد الكريم، مع فريق "عرب أفريكانو"، خاصة أن الجهاز الفنى طالب بضرورة تنظيم 6 مباريات ودية فى الفترة المقبلة.

يأتي هذا من أجل تجريب مجموعة من الخطط الفنية بجانب إشراك عدة لاعبين في أكثر من مركز لتحقيق المرونة التكتيكية والعمل علي تدارك الأخطاء الفنية التي تم الوقوع فيها خلال المباريات الماضية.

جدير بالذكر أن البطولة المحلية توقفت بسبب خوض منتخب مصر الأول مباراتين حاسمتين ضد نظيره السنغالي يومي 25 و29 من مارس الجاري، ضمن المرحلة الأخيرة من التصفيات المؤهلة لكأس العالم قطر 2022.