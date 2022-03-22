الامارات | بعد غياب أرنولد لأسابيع.. إصابة جديدة في ليفربول على مستوى "الركبة"

شكرا لقرائتكم خبر عن بعد غياب أرنولد لأسابيع.. إصابة جديدة في ليفربول على مستوى "الركبة" والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن نادي ليفربول عملاق الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم خروج لاعب الوسط نابي كيتا من تشكيلة غينيا قبل خوض مباراتين وديتين أمام جنوب إفريقيا وزامبيا بسبب إصابة في الركبة.

وبدأ اللاعب (27 عاما) مباراة انتهت بفوز ليفربول 1-صفر على نوتنغهام فورست في دور الثمانية لكأس الاتحاد الإنجليزي، الأحد الماضي، قبل استبداله في الشوط الثاني بتياغو ألكانتارا.

وقال ليفربول في بيان: "لقد أعلن الاتحاد الغيني لكرة القدم أن نابي كيتا سيغيب عن المباراتين المقبلتين بسبب شكوى بالركبة".

وستلعب غينيا أمام جنوب أفريقيا، الجمعة، ثم ستواجه زامبيا بعدها بأربعة أيام.

وأكد ليفربول أيضا خروج الظهير الأيمن ترينت ألكسندر-أرنولد من تشكيلة إنجلترا قبل مباراتي سويسرا وكوت ديفوار بسبب مشكلة في عضلات الفخذ الخلفية تعرض لها قبل مواجهة فورست.

وكان يورغن كلوب مدرب ليفربول أبلغ الصحافيين، الجمعة، أن ألكسندر-أرنولد سيغيب لعدة أسابيع.

ويحتل ليفربول المركز الثاني في الدوري الإنجليزي، بفارق نقطة واحدة عن مانشستر سيتي المتصدر، وسيعود إلى المسابقة بمواجهة واتفورد في الثاني من أبريل.

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