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الامارات | يوفنتوس يحدد موقفه من ديبالا.. فلاهوفيتش "الأساس"

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وكالات 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - لن يقدّم نادي يوفنتوس الإيطالي عرضاً جديداً لصانع ألعابه الأرجنتيني باولو ديبالا الذي ينتهي عقده مع "السيدة العجوز" في يونيو المقبل، بحسب ما أعلن مسؤول في "بيانكونيرو" الاثنين.
ونقلت وسائل إعلام إيطالية عدة المدير الإداري في يوفنتوس ماوريتسيو أريفابيني قوله إنه "بوصول (الصربي دوسان) فلاهوفيتش (في يناير) لم يعد دوره مركزياً. كان من الأفضل اتخاذ قرار بعدم تجديد عقده".
وانضم ديبالا (28 عاماً) إلى يوفنتوس في العام 2015، وعُيّن نائباً لقائد الفريق مع بداية الموسم الحالي، لكن غياباته العدة بسبب الإصابة أثرت على أدائه في تشكيلة "السيدة العجوز".
وستكون أندية عدة في السباق إلى ضم الأرجنتيني، بينها إنتر وأتلتيكو مدريد الإسباني وفقاً لصحيفة "غازيتا ديلو سبور".

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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