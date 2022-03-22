النصر السعودي يتخلى عن أبو جبل .. رفضوا التعاقد معه

الشارقة - اميمة ياسر -

كشف أحمد حسام ميدو عن تخلي النصر السعودي عن فكرة التعاقد مع محمد أبو جبل حارس مرمى الزمالك.

وقال ميدو في تصريحات تلفزيونية: "فكرة تعاقد النصر السعودي مع محمد أبو جبل حارس الزمالك لم تلقى استحسان في نادي النصر السعودي".

وأضاف: "ولكن هناك أكثر من نادي في السعودية يرغبون في التعاقد مع أبو جبل، الزمالك سيرتكب خطأ كبيرا للغاية إذا فرط في محمد أبو جبل".

وختم حديثه قائلا: "مصر بها ثلاثة حراس في مستواهم هم الأفضل، محمد الشناوي حارس الأهلي، ومحمد أبو جبل حارس الزمالك وأحمد الشناوي حارس بيراميدز، والأعلى حاليا محمد الشناوي حارس الأهلي والذي استعاد تركيزه ومستواه بشكل سريع".

و يلتقي منتخب مصر أمام السنغال في المرحلة النهائية من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2022 ، ذهاباً في استاد القاهرة يوم الجمعة 25 مارس في التاسعة والنصف مساءاً ، علي أن تكون مباراة العودة في داكار يوم الثلاثاء 29 من الشهر ذاته في السابعة مساءاً بتوقيت القاهرة.

وتبث المباراة علي قنوات أون تايم سبورت الحاصلة علي حقوق إذاعة مباراة مصر في تصفيات المونديال.



و أعلن الجهاز الفني للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم ، بقيادة البرتغالي كارلوس كيروش، قائمة الفراعنة لمواجهتي السنغال في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022.

وضمت قائمة منتخب مصر كلا من :

حراسة المرمي : محمد الشناوي ، محمد أبو جبل ، محمد صبحي

خط الدفاع : عمر كمال وعمر جابر وياسر ابراهيم ومحمود حمدي الونش وأيمن أشرف و محمد عبد المنعم ومحمود علاء وأحمد فتوح.

خط الوسط : عمرو السولية وحمدي فتحي و إمام عاشور و محمد النني و محمد مجدي افشة ونبيل عماد دونجا .

خط الهجوم : مصطفى محمد ومروان حمدي وعمر مرموش ومحمود حسن "تريزيجيه" ومحمد صلاح وأحمد سيد زيزو.

و حدد الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" المواعيد النهائية لمباريات التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2022.

وجاءت مواعيد مباريات تصفيات المونديال في مارس الجاري كالتالي :

- مالي وتونس| الذهاب: الجمعة 25 مارس .. الإياب: الثلاثاء 29 مارس .

-غانا ونيجيريا| الذهاب: الجمعة 25 مارس .. الإياب: الثلاثاء 29 مارس .

- مصر والسنغال| الذهاب: الجمعة 25 مارس .. الإياب: الثلاثاء 29 مارس .

- الكاميرون والجزائر| الذهاب: الجمعة 25 مارس .. الإياب: الثلاثاء 29 مارس .