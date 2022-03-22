شكرا لقرائتكم خبر عن شوبير: بيرسى تاو مش عايز يلعب لمنتخب جنوب أفريقيا بسبب مشكلة مع المدرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الإعلامى أحمد شوبير أن الجنوب أفريقى بيرسى تاو نجم النادى الأهلى لا يريد اللعب لمنتخب بلاده فى الوقت الحالى بسبب أزمة مع هوجو بروس مدرب منتخب الاولاد، قائلا فى برنامجه الإذاعى عبر أون سبورت إف إم "مدرب منتخب جنوب أفريقيا أعلن استبعاد بيرسى تاو وواضح إن فيه كلام فى القصة دى، المدرب غاضب من بيرسى تاو، واللاعب بصراحة مش عايز يلعب مع منتخب بلاده".

ويضيف شوبير "قبل مباراة المريخ انتشر كلام عن إصابة بيرسى تاو محدش كان فاهم السبب، وشارك اللاعب وسجل هدفا وخرج من المباراة وطبيب الأهلى قال إن اللاعب بيعانى من كدمة فى الركبة وعملوا أشعة ليثبت الفحص المبدئى باليد أن اللاعب ماعندهوش حاجة، والأشعة أظهرت حاجته لفترة علاج طبيعى أسبوع أو عشرة أيام ويرجع بعدها طبيعى وهى مدة الإجازة التى حصل عليها لاعبى الأهلى".

وتابع شوبير "المشكلة بقى فى تصريحات هوجو بروس لما استبعد بيرسى تاو وخرج يقول إنه محتاج لفترة ستة أشهر عشان يرجع لمستواه لأن صحته أهم، بيرسى تاو قبل ما ينضم للأهلى كان رقم واحد فى المنتخب ودلوقتى المدرب طالع يتهمه أن مستواه تراجع فعلا أمر غريب".

فجر هوجو بروس، المدير الفني لمنتخب جنوب أفريقيا، مفاجأة عن جناح النادى الأهلي بيرسي تاو، وقال مدرب "الأولاد"، إنه من الأفضل ألا يلعب كرة القدم لمدة 6 أشهر، وذلك بعد استبعاده من معسكر جنوب أفريقيا المقام حاليًا استعدادا لوديتي غينيا وفرنسا خلال فترة التوقف الدولية الجارية.

وقال بروس، فى مؤتمر صحفى، "بيرسي تاو مصاب، ومنذ انتقاله من برايتون للأهلي فى يونيو لم يتدرب أو يلعب كثيرا، حيث خاض مباراتي زيمابوي وغانا وهو مصاب، ثم بدأ باللعب مع الأهلي، وتعرض لإصابة أيضا، وأرى أنه من الأفضل أن يتدرب فقط 6 أشهر دون لعب، صحته البدنية الأساسية ليست جيدة".

وتابع بروس، "تاو يلعب مباريات كثيرة، وليس لديه القدرة البدنية لذلك، يتعرض لإصابة تلو الأخرى، وليس هو فقط، لأنني لاحظت ذلك مع لاعبي صن داونز لأنهم يلعبون كثيرا فى وجود مباريات دوري أبطال أفريقيا".