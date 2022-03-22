شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على تشكيل جهاز الزمالك الجديد بعد انضمام تيجانا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن أمير مرتضى منصور المشرف على الكرة بنادى الزمالك عن انضمام إسماعيل يوسف مدير الكرة السابق بالزمالك إلى الجهاز الفنى للفريق الأول بقيادة البرتغالى فيريرا، حيث سيعود إسماعيل يوسف إلى منصبه مديرا للكرة عقب رحيله عن تدريب فريق زد الذى يشارك فى دورى القسم الثانى.

وبعد إعلان المشرف على الكرة تعيين إسماعيل يوسف وتوليه المهمة خلال أيام أصبح التشكيل الكامل للجهاز الفنى بالزمالك كالتالي :

جيسوالدو فيريرا مديرا فنيا

إسماعيل يوسف مدير الكرة

أسامة نبيه مدربا عامًا

جوزيه روى أجواش مدربا مساعدا

أندريه فيليب سوزا مدربا للأحمال

دانيال جونزاليس محللا للأداء

أحمد عبد المقصود مدرب مساعد

أيمن طاهر مدربا لحراس المرمى

من ناحية أخرى أشاد البرتغالى جوسفالدو فيريرا، المدير الفني لفريق الزمالك، بمستوى التونسى حمزة المثلوثى الظهير الأيمن للفريق، مؤكدًا أن اللاعب يمتلك مقومات جيدة ويعد من العناصر الأساسية المؤثرة، متمسكًا باستمراره مع الفريق وعدم رحيله.

ويرى الخواجة البرتغالى أن المثلوثى يمتلك مقومات اللاعب الكفء، إلا أن مستواه الفترة الماضية تراجع بسبب الضغط الواقع على اللاعب، الأمر الذى تسبب في تراجع مستواه، مؤكدًا أنه قادر على استعادة اللاعب تألقه وتحقيق أكبر استفادة من وجوده بصفوف الزمالك.

فى سياق مختلف، هناك بعض الأسماء المرشحة للانضمام للزمالك بالميركاتو الصيفى المقبل، حيث ينتظر مسئولو الزمالك رفع عقوبة إيقاف القيد عن الفريق الكروى الأول بنهاية الموسم الجارى، حتى تتمكن الإدارة من تدعيم صفوف الفريق بصفقات جديدة وضخ دماء جديدة بالفريق تعيد التوازن والقوة.

وأصبح هناك أكثر من لاعب معروضون على طاولة مسئولى القلعة البيضاء لحسم الموقف النهائى من ضمهم، بعد إبداء فيريرا رايه النهائى فى تلك الصفقات.

ودخل ضمن الصفقات المعروض على نادى الزمالك ناصر ماهر ماهجم وصانع ألعاب البنك الأهلى، خاصة بعدما أبدى اللاعب ترحيبه باللعب فى أى نادٍ بالفترة المقبلة، كما أن الأنجولي مابولولو لاعب فريق الاتحاد السكندري من ضمن المعروضين على الفريق الأبيض.

كما تم عرض الليبى حمدو الهونى لاعب خط الوسط الهجومى لفريق الترجى التونسى، بخلاف رمضان صبحى الذي يعد أبرز المرشحين للانضمام لصفوف الفريق الأبيض.

وعرض على نادى الزمالك أيضًا التعاقد مع محمد حمدى ونبيل عماد دونجا لاعبا بيراميدز، ومهند لاشين لاعب وسط طلائع الجيش، ومحمود عبد العاطى دونجا لاعب وسط الإسماعيلى وأحمد عاطف مهاجم فيوتشر، وغيرهم من اللاعبين، إلا أن إدارة الزمالك لم تحسم الأمر فى أى صفقة جديدة لحين موافقة فيريرا.